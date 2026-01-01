Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ливен Кинотеатры Октябрь

Октябрь

Ливны
Адрес
г. Ливны, ул. Ленина, 19
Показать на карте
Телефон

+7 (920) 083-43-56 / бронирование

Позвонить
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Октябрь» в городе Ливны находится по адресу ул. Ленина, 19.

После ремонта эта однозальная киноплощадка стала сосредоточием культурного отдыха для жителей провинциального городка — здесь проводятся шоу-программы, праздничные торжества, детские утренники. В зрительном зале установили современную кинопроекционную технику, систему многоканального звука, большой экран. В репертуаре - фильмы в формате 2D и 3D. Стоимость билетов доступная.

Кроме того, в кинотеатре «Октябрь» действует 7D кино-аттракцион. В непосредственной  близости находится гостеприимное кафе «Чудо Улей».  

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
мало голосов Оцените
0 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Летом кипячу туалетную бумагу в кастрюле — и все, угощение на 3 дня готово: этот лайфхак оценили все соседи
Что повесить на окна балкона от палящего солнца: 5 проверенных способов сохранить прохладу и защитить мебель
В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше