Кинотеатр «Октябрь» в городе Ливны находится по адресу ул. Ленина, 19.

После ремонта эта однозальная киноплощадка стала сосредоточием культурного отдыха для жителей провинциального городка — здесь проводятся шоу-программы, праздничные торжества, детские утренники. В зрительном зале установили современную кинопроекционную технику, систему многоканального звука, большой экран. В репертуаре - фильмы в формате 2D и 3D. Стоимость билетов доступная.

Кроме того, в кинотеатре «Октябрь» действует 7D кино-аттракцион. В непосредственной близости находится гостеприимное кафе «Чудо Улей».