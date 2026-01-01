Кинотеатр «Русь» в Ливнах расположен в одноименном торгово-развлекательном центре по ул. Мира, д. 180-а. Был открыт киносетью «Премьер-зал».

В кинотеатре один зрительный зал, оборудованный современной проекционной техникой, звуковой системой Dolby Digital, большим экраном, удобными креслами. В репертуаре популярные фильмы, созданные российскими и зарубежными кинематографистами.

В фойе находится кино-бар с хорошим выбором десертов, чипсов, попкорна. Рядом с кинотеатром открыт боулинг-клуб.

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