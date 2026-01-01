Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ливен Кинотеатры Русь

Русь

Ливны
Адрес
г. Ливны, ул. Мира, 180а
Показать на карте
Телефон

+7 (920) 089-35-00

Позвонить
В избранное Уже в избранном

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Русь» в Ливнах расположен в одноименном торгово-развлекательном центре по ул. Мира, д. 180-а. Был открыт киносетью «Премьер-зал».

В кинотеатре один зрительный зал, оборудованный современной проекционной техникой, звуковой системой Dolby Digital, большим экраном, удобными креслами. В репертуаре популярные фильмы, созданные российскими и зарубежными кинематографистами.

В фойе находится кино-бар с хорошим выбором десертов, чипсов, попкорна. Рядом с кинотеатром открыт боулинг-клуб. 

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Русь» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Игровая зона
мало голосов Оцените
1 голос
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
1 голос
Оцените
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
«Макфа» и Barilla в черном списке итальянцев: зато эти бренды пасты смело рекомендуют россиянам
Советы академика Бехтеревой для тех, кому за 60: какие 7 привычек помогают сохранить ясный ум на долгие годы
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)
Секрет исчезнувших пирамид: почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше