Кинотеатр «Мир» в Курске построен в 1963 году и является отличным местом досуга для жителей Железнодорожного округа города. На этой киноплощадке осуществляются кинопоказы художественных и анимационных, образовательных и документальных фильмов.

Кинозал — вместительный и уютный, рассчитан на 178 зрителей, широкоформатный экран и эргономичнные кресла делают просмотр кино комфортным. Кинозал оборудован передовой проекционной и звуковой техникой, позволяющей демонстрировать фильмы в цифровом формате.

В кинотеатре «МИР» ежегодно проводится международный кинофестиваль «Сталкер». Также на этой киноплощадке проходят выставки, презентации, творческие встречи с кинодеятелями и актерами, мастер-классы, развлекательные мероприятия, вечера отдыха.

В просторном фойе имеется кинобар.

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