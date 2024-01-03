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Киноафиша Курска Кинотеатры Мир

Мир

Курск
Адрес
г. Курск, ул. Станционная, 14
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Телефон

+7(4712) 34-09-32 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Мир» в Курске построен в 1963 году и является отличным местом досуга для жителей Железнодорожного округа города. На этой киноплощадке осуществляются кинопоказы художественных и анимационных, образовательных и документальных фильмов.

Кинозал — вместительный и уютный, рассчитан на 178 зрителей, широкоформатный экран и эргономичнные кресла делают просмотр кино комфортным. Кинозал оборудован передовой проекционной и звуковой техникой, позволяющей демонстрировать фильмы в цифровом формате.

В кинотеатре «МИР» ежегодно проводится международный кинофестиваль «Сталкер». Также на этой киноплощадке проходят выставки, презентации, творческие встречи с кинодеятелями и актерами, мастер-классы, развлекательные мероприятия, вечера отдыха.

В просторном фойе имеется кинобар.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «МИР» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
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Отзывы о кинотеатре

Василиса Боброва 3 января 2024, 11:03
Очень любим наш родной кинотеатр "Мир"!!! Всегда можно быстро купить билеты, отличный зал и акустика, мягкие, удобные кресла, большой… Читать дальше…
Цыганковы Алексей Юлия Матвей 28 декабря 2018, 06:18
С Новым годом ! Огромное СПАСИБО кинотеатру МИР !!!
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