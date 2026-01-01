Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Расписание сеансов кинотеатра «Мир»
Расписание сеансов кинотеатра «Мир»
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О кинотеатре
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
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Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
Позвонить
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
Позвонить
Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4712) 34-09-32
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Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
5
7.1
км
Сказка
просп. Дружбы, 18
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
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