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Рейтинг фильмов в прокате в Кургане

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы 2025, США
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма 2026, США
7.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Пропасть
Пропасть Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер 2026, Россия
5.0
Билеты
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В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
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