Расписание сеансов кинотеатра «5 звезд»

Расписание сеансов кинотеатра «5 звезд»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:00 от 440 ₽ 17:20 от 490 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:05 от 490 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
20:55 от 490 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
17:35 от 490 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
10:35 от 390 ₽ 15:25 от 440 ₽ 20:15 от 490 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
18:20 от 490 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:45 от 440 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:15 от 390 ₽ 15:35 от 440 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
10:55 от 390 ₽ 15:15 от 440 ₽ 19:45 от 490 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:20 от 440 ₽ 18:10 от 490 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
16:30 от 490 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
12:05 от 440 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
11:05 от 390 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
13:55 от 440 ₽ 20:25 от 490 ₽
Свист
Свист ужасы, триллер 2025, США
2D
13:15 от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:25 от 390 ₽ 12:35 от 440 ₽ 14:45 от 440 ₽ 16:55 от 490 ₽ 19:05 от 490 ₽ 21:15 от 490 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
20:05 от 490 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
16:10 от 490 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:45 от 390 ₽ 14:30 от 440 ₽ 18:05 от 490 ₽ 21:55 от 490 ₽
