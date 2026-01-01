Оповещения от Киноафиши
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
12:00
от 440 ₽
17:20
от 490 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:05
от 490 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D
20:55
от 490 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
17:35
от 490 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
10:35
от 390 ₽
15:25
от 440 ₽
20:15
от 490 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
18:20
от 490 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
12:45
от 440 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:15
от 390 ₽
15:35
от 440 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
10:55
от 390 ₽
15:15
от 440 ₽
19:45
от 490 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:20
от 440 ₽
18:10
от 490 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
16:30
от 490 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
12:05
от 440 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
11:05
от 390 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
13:55
от 440 ₽
20:25
от 490 ₽
Свист
ужасы, триллер
2025, США
2D
13:15
от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:25
от 390 ₽
12:35
от 440 ₽
14:45
от 440 ₽
16:55
от 490 ₽
19:05
от 490 ₽
21:15
от 490 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
20:05
от 490 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
16:10
от 490 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:45
от 390 ₽
14:30
от 440 ₽
18:05
от 490 ₽
21:55
от 490 ₽
