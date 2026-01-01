Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр 5 звезд (Кострома) на карте

Кинотеатр 5 звезд (Кострома) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

5.1 км
Центральный ул. Советская, 23
5
5.1 км
Ретро-кинотеатр ул. Советская, 23
5
5.5 км
Синема Стар Кострома ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
