Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Костромы Кинотеатры Сети кинотеатров 5 звезд

Сеть кинотеатров 5 звезд в Костроме

Кострома
О сети

Сеть «Пять звезд» - это девять современных кинотеатров; три из которых расположены в центре Москвы и шесть - в крупных региональных городах. Киносеть активно участвует в процессе формирования цивилизованного кинотеатрального рынка в России. Главное кредо сети — организация особого кинематографического пространства за счет уверенного строительства и качественного управления кинотеатрами.

Каждый кинотеатр сети «Пять звезд» — универсальный культурно-просветительский центр и уникальное произведение архитектуры и дизайна, предоставляющий комфортные и интересные условия для проведения досуга. Кинотеатры охотно посещают представители всех возрастных и социальных слоев, а цены на билеты доступны самым широким слоям населения.

Сеть «Пять звезд» имеет активную развивающуюся структуру, стремится гибко реагировать на изменения потребностей зрителей и не отставать от новых технологий, повышающих качество изображения, уровень зрелищности кинопродукта.

Репертуар кинотеатров сети «Пять Звезд» невероятно разнообразен и предвосхищает любые, даже самые строгие запросы зрителя. Сеть «Пять звезд» одна из первых в Москве, стала предлагать не только блокбастеры, но артхаусное, авторское и фестивальное кино, фильмы на языке оригинала, эксклюзивную подборку фильмов, расширяющих стандартные представления о кинематографе.

В других городах
Волгоград, Курск, Москва, Пенза, Рязань, Самара, Щелково
Кинотеатры
5 звезд
пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
7 отзывов
Все кинотеатры
Скидки в сети
Фильмы на Пять звезд / 5 звезд

Клубная программа «Фильмы на Пять звезд» даёт скидку на билеты от 5 до 20%, просмотр фильмов по Клубным дням со скидкой 50%.

Участникам клубной системы привилегий
Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Костромы
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше