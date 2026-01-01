Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Хабаровск, RU
RUS
Русский
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
Оскар
Кинотеатр Оскар (Хабаровск) на карте
Кинотеатр Оскар (Хабаровск) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Оскар (Хабаровск) на карте
Кинотеатры рядом
2.9
км
М-Синема
Ленинградская улица, д. 28(И)
5
3.5
км
FourRoom
ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
5
3.9
км
Маджестик
Карла Маркса, 76
5
4.1
км
Фабрика грез
ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
5
4.3
км
Космопорт
Краснореченская, 102/3
5
4.4
км
Синема 9
ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
