Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Калуги Кинотеатры Кинозал ИКЦ

Кинозал ИКЦ

Калуга
Адрес
г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а
Показать на карте
Телефон

+7 (4842) 70-50-69

Позвонить
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

ИКЦ — это современная многофункциональная площадка в Калуге, на которой регулярно проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы от экспертов в разных областях науки, культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию.

​Сегодня Инновационный Культурный Центр объединяет всех неравнодушных горожан, успешно развивает как традиционные направления работы, так и транслирует современные тенденции. Основная деятельность сосредоточена на этих направлениях: арт-студии, музыка, танец, театр, раннее развитие, наука и интеллектуальный досуг.

Одним из ключевых направлений работы ИКЦ является знакомство российской аудитории с современным искусством. В залах ИКЦ регулярно проходят выставки, фестивали видео-арта, концерты альтернативной музыки, спектакли, кинопоказы, лекции, мастер-классы.

Инновационный Культурный Центр — место, где встречаются люди, идеи и инновации.

мало голосов Оцените
8 голосов
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кинозал ИКЦ
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
15:45 от 250 ₽ 20:10 от 250 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 200 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
09:50 от 200 ₽ 18:00 от 250 ₽ ...
Цинга
Цинга
Сегодня 1 сеанс
14:00 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
8 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Кинозал ИКЦ

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:45 от 250 ₽ 20:10 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:00 от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:50 от 200 ₽ 18:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше