ИКЦ — это современная многофункциональная площадка в Калуге, на которой регулярно проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы от экспертов в разных областях науки, культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию.

​Сегодня Инновационный Культурный Центр объединяет всех неравнодушных горожан, успешно развивает как традиционные направления работы, так и транслирует современные тенденции. Основная деятельность сосредоточена на этих направлениях: арт-студии, музыка, танец, театр, раннее развитие, наука и интеллектуальный досуг.

Одним из ключевых направлений работы ИКЦ является знакомство российской аудитории с современным искусством. В залах ИКЦ регулярно проходят выставки, фестивали видео-арта, концерты альтернативной музыки, спектакли, кинопоказы, лекции, мастер-классы.

Инновационный Культурный Центр — место, где встречаются люди, идеи и инновации.