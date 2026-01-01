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Синема 5: расписание сеансов и цены в Ижевске
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Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
11:35
от 880 ₽
14:20
от 450 ₽
16:25
от 970 ₽
18:20
от 650 ₽
19:10
от 650 ₽
21:20
от 650 ₽
22:20
от 650 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
12:00
от 450 ₽
16:35
от 550 ₽
19:00
от 550 ₽
21:25
от 550 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
12:35
от 550 ₽
13:50
от 970 ₽
17:10
от 650 ₽
19:45
от 650 ₽
20:40
от 970 ₽
22:40
от 650 ₽
23:15
от 970 ₽
Еще 18 фильмов
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Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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