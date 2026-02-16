Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Синема 5 Ижевск

Синема 5 Ижевск

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
Билеты от 400 ₽
Сеть

Синема 5
мало голосов Оцените
1 голос
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема 5 Ижевск
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
16:05 от 450 ₽ 19:05 от 650 ₽ ...
Горничная
Сегодня 2 сеанса
15:00 от 1000 ₽ 21:55 от 550 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 650 ₽ ...
Драники
Сегодня 1 сеанс
17:20 от 550 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

lilimama2014 16 февраля 2026, 15:57
Нет гардероба! Стоит жалкая вешалка около экрана, которая того и гляди сломается под тяжестью курток. Цена за билет 950₽. Неужели нельщя было организовать нормальный гардероб?
1 голос
Фильмы в кинотеатре Синема 5 Ижевск

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:05 от 450 ₽ 19:05 от 650 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:00 от 1000 ₽ 21:55 от 550 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:15 от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
