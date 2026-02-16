Оповещения от Киноафиши
Синема 5 Ижевск
Кинотеатры
Синема 5 Ижевск
Синема 5 Ижевск
Ижевск
Расписание
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
Билеты от 400 ₽
Сеть
Синема 5
Расписание сеансов
в кинотеатре Синема 5 Ижевск
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
16:05
от 450 ₽
19:05
от 650 ₽
...
Горничная
Сегодня 2 сеанса
15:00
от 1000 ₽
21:55
от 550 ₽
...
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:15
от 650 ₽
...
Драники
Сегодня 1 сеанс
17:20
от 550 ₽
...
Завтра
от 400 ₽
28 февраля
от 200 ₽
1 марта
от 200 ₽
2 марта
от 400 ₽
3 марта
от 400 ₽
4 марта
от 400 ₽
5 марта
от 550 ₽
Отзывы о кинотеатре
lilimama2014
16 февраля 2026, 15:57
Нет гардероба! Стоит жалкая вешалка около экрана, которая того и гляди сломается под тяжестью курток. Цена за билет 950₽. Неужели нельщя было организовать нормальный гардероб?
Фильмы в кинотеатре Синема 5 Ижевск
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
чт
19
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
16:05
от 450 ₽
19:05
от 650 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
15:00
от 1000 ₽
21:55
от 550 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:15
от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
