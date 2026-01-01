Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Ижевск»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:05 от 450 ₽ 19:05 от 650 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:00 от 1000 ₽ 21:55 от 550 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:15 от 650 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:20 от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
13:35 от 450 ₽ 20:55 от 650 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:40 от 450 ₽ 12:45 от 550 ₽ 14:30 от 550 ₽ 18:05 от 650 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
19:30 от 650 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
22:10 от 650 ₽
Сеть
Сеть документальный 2026, Россия
2D
17:45 от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:50 от 450 ₽ 11:55 от 450 ₽ 13:15 от 550 ₽ 14:10 от 550 ₽ 15:30 от 550 ₽ 16:25 от 550 ₽ 18:40 от 650 ₽ 19:40 от 550 ₽ 21:30 от 650 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:45 от 650 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
11:25 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
20:15 от 650 ₽
