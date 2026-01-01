Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ижевска
Кинотеатры
Синема 5 Ижевск
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Ижевск»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
чт
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
16:05
от 450 ₽
19:05
от 650 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
15:00
от 1000 ₽
21:55
от 550 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:15
от 650 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:20
от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
13:35
от 450 ₽
20:55
от 650 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:40
от 450 ₽
12:45
от 550 ₽
14:30
от 550 ₽
18:05
от 650 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:30
от 650 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
22:10
от 650 ₽
Сеть
документальный
2026, Россия
2D
17:45
от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:50
от 450 ₽
11:55
от 450 ₽
13:15
от 550 ₽
14:10
от 550 ₽
15:30
от 550 ₽
16:25
от 550 ₽
18:40
от 650 ₽
19:40
от 550 ₽
21:30
от 650 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:45
от 650 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
11:25
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
20:15
от 650 ₽
