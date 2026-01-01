Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Ижевска
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Алмаз Синема Матрица
ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
29 отзывов
2
Синема Парк Петровский
ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
7 отзывов
3
Империя Грёз Сигма
Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
24 отзыва
4
Киномакс
ул. Холмогорова, д. 11
12 отзывов
5
Россия
ул. Карла Маркса, 242
33 отзыва
6
Дядя Фёдор
ул. Автозаводская, д. 2а
1 отзыв
7
Парковка
ул. Песочная, 9
8
Кама
ул.Карла Маркса, 37А
1 отзыв
9
РДК "Октябрьский"
Республика Удмуртия, с. Юкаменское, ул. Советская, 12
10
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
11
Синема 5 Ижевск
Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
1 отзыв
12
Авангард
ул. Гагарина, 68а
