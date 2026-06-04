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Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 ср 24
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:20 от 280 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
14:20 от 460 ₽ 17:20 от 940 ₽ 18:40 от 480 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:20 от 280 ₽ 13:20 от 860 ₽ 18:25 от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
18:10 от 480 ₽ 20:40 от 480 ₽ 23:10 от 480 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
15:00 от 960 ₽ 16:10 от 480 ₽ 20:00 от 500 ₽ 20:50 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽ 23:50 от 500 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
12:10 от 360 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:30 от 360 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
12:40 от 280 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:10 от 380 ₽ 12:50 от 380 ₽ 15:30 от 480 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:30 от 1000 ₽ 21:10 от 500 ₽ 22:10 от 1000 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
16:40 от 460 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
11:00 от 740 ₽ 13:55 от 460 ₽ 16:00 от 460 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
23:05 от 480 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
10:15 от 360 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
14:10 от 460 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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