Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
10:20
от 280 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
14:20
от 460 ₽
17:20
от 940 ₽
18:40
от 480 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
12:20
от 280 ₽
13:20
от 860 ₽
18:25
от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
18:10
от 480 ₽
20:40
от 480 ₽
23:10
от 480 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
15:00
от 960 ₽
16:10
от 480 ₽
20:00
от 500 ₽
20:50
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
23:50
от 500 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
12:10
от 360 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:30
от 360 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
12:40
от 280 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:10
от 380 ₽
12:50
от 380 ₽
15:30
от 480 ₽
18:30
от 500 ₽
19:30
от 1000 ₽
21:10
от 500 ₽
22:10
от 1000 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
16:40
от 460 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
11:00
от 740 ₽
13:55
от 460 ₽
16:00
от 460 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
23:05
от 480 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
10:15
от 360 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
14:10
от 460 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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