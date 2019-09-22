Кинотеатр “Киномакс” в г. Ижевске расположен в ТРЦ «Талисман» по адресу: ул. Холмогорова, д. 11, на 3-м этаже.

"Киномакс-Ижевск" – это 6 стильных комфортабельных залов на 1036 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и акустической аппаратурой с технологией Dolby Digital для полного погружения в любимые фильмы. Кинотеатр “Киномакс” в Ижевске предлагает своим зрителям уникальный VIP-зал на 24 места с кожаными регулируемыми креслами.

Кинотеатр в г. Ижевске также оборудован креслами D-BOX. Основной особенностью кресел D-BOX является их возможность вибрировать и наклоняться в разные стороны во время просмотра фильма. Просмотр фильмов в таких креслах позволит окунуться в мир неповторимых ощущений и испытать все спецэффекты на себе.

В консешн-баре кинотеатра Киномакс можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.

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