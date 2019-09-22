Кинотеатр “Киномакс” в г. Ижевске расположен в ТРЦ «Талисман» по адресу: ул. Холмогорова, д. 11, на 3-м этаже.
"Киномакс-Ижевск" – это 6 стильных комфортабельных залов на 1036 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и акустической аппаратурой с технологией Dolby Digital для полного погружения в любимые фильмы. Кинотеатр “Киномакс” в Ижевске предлагает своим зрителям уникальный VIP-зал на 24 места с кожаными регулируемыми креслами.
Кинотеатр в г. Ижевске также оборудован креслами D-BOX. Основной особенностью кресел D-BOX является их возможность вибрировать и наклоняться в разные стороны во время просмотра фильма. Просмотр фильмов в таких креслах позволит окунуться в мир неповторимых ощущений и испытать все спецэффекты на себе.
В консешн-баре кинотеатра Киномакс можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 2D - 100 рублей, 3D - 110 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует специальная цена на билет - 100 рублей. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.