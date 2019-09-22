Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Киномакс

Киномакс

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
Показать на карте
Билеты от 280 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Киномакс

О кинотеатре

Кинотеатр “Киномакс” в г. Ижевске расположен в ТРЦ «Талисман» по адресу: ул. Холмогорова, д. 11, на 3-м этаже.

"Киномакс-Ижевск" – это 6 стильных комфортабельных залов на 1036 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и акустической аппаратурой с технологией Dolby Digital для полного погружения в любимые фильмы.   Кинотеатр “Киномакс” в Ижевске предлагает своим зрителям уникальный VIP-зал на 24 места с кожаными регулируемыми креслами.

Кинотеатр в г. Ижевске также оборудован креслами D-BOX. Основной особенностью кресел D-BOX является их возможность вибрировать и наклоняться в разные стороны во время просмотра фильма. Просмотр фильмов в таких креслах позволит окунуться в мир неповторимых ощущений и испытать все спецэффекты на себе.

В консешн-баре кинотеатра Киномакс можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
6.3 Оцените
18 голосов
Билеты от 280 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
10:20 от 280 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
14:20 от 460 ₽ 17:20 от 940 ₽ 18:40 от 480 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
12:20 от 280 ₽ 13:20 от 860 ₽ 18:25 от 400 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 3 сеанса
18:10 от 480 ₽ 20:40 от 480 ₽ 23:10 от 480 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Даниил Житко 22 сентября 2019, 09:54
Решили сходить на фильм, купили билеты онлайн, фильм 18+, на сайте указана информация для родителей, что фильм не предназначен для лиц младше 18 лет,… Читать дальше…
gulchitai2407 23 июля 2019, 00:11
Опоздали на вечерний сеанс на 10 минут, из за того что не могли найти вход ( ситуация смешная но и проблемная ) ни где нет ни надписи входа или… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 2D - 100 рублей, 3D - 110 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует специальная цена на билет - 100 рублей. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Ижевска

Фильмы в кинотеатре Киномакс

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:20 от 280 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
14:20 от 460 ₽ 17:20 от 940 ₽ 18:40 от 480 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:20 от 280 ₽ 13:20 от 860 ₽ 18:25 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше