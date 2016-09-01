Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Илья Зуев
1 сентября 2016, 12:39
Безобразие!!!!! Оплату производили через интернет по банковской карте. В итоге за два билета стоимостью в 190руб., с карты сняли 418 руб.,вместо положенных 380 руб!!!!
Сейчас пойдем на сеанс...
Интересно, пустят ли????!!!!
Лохотрон!
Не оплачивайте банковскими картами!
1 сентября 2016, 12:39
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Ольга Шаклеина
7 января 2019, 13:28
Сегодня были на фильме т-34 на сеансе 13.35. Прямо в зале во время сеанса распивают спиртные напитки (пиво). Очень не приятно нюхать запах перегара во время просмотра фильма. У нас вроде есть закон о запрете распития спиртных напитков в общественных местах.
7 января 2019, 13:28
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Киноафиша.инфо
9 января 2019, 13:41
в ответ на сообщение
Ольга Шаклеина от 7 января 2019, 13:28
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв, передадим его администрации кинотеатра в ближайшее время.
9 января 2019, 13:41
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gulchitai2407
23 июля 2019, 00:11
Оценка
Опоздали на вечерний сеанс на 10 минут, из за того что не могли найти вход ( ситуация смешная но и проблемная ) ни где нет ни надписи входа или выхода, ни описаний как пройти. Зашли в кинотеатр и нам отказали в продаже билетов, везде продают а у них касса закрыта, пока идёт реклама мы бы вполне успели на сеанс, вечер был испорчен спасибо киномаксу, вообщем кто в первый раз идите в проверенные кинозалы, где четко видно вход выход и как пройти, всем хорошего настроения!
23 июля 2019, 00:11
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Даниил Житко
22 сентября 2019, 09:54
Оценка
Решили сходить на фильм, купили билеты онлайн, фильм 18+, на сайте указана информация для родителей, что фильм не предназначен для лиц младше 18 лет, НО это только рекомендация, как такового закона нет, это решает родитель идти на этот фильм своему ребенку или нет.
Отказали в просмотре фильма, так как с нами был не совершенно летний ребенок, деньги не вернули, объяснив это тем что после начала сеанса деньги не возвращаем, грубо говоря послали куда подальше, администратор разговаривал с нами в грубом тоне, а от контролера вообще пахло алкоголем.
Пошли в другой кинотеатр на этот же фильм, спокойно пустили.
Раньше был нормальный кинотеатр, а теперь скатился.
22 сентября 2019, 09:54
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Алексей Карабаев
28 октября 2019, 15:14
Оценка
Очень позорный кинотеатр,при заказе по онлайну билеты не заказать.
28 октября 2019, 15:14
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Алексей Карабаев
28 октября 2019, 15:15
Оценка
Гавно!!!
28 октября 2019, 15:15
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Natalya Manchenko
4 ноября 2019, 22:10
Отравительный кинотеатр, сплошное хамство начиная от контролёров и заканчивая администрацией киномакса!
4 ноября 2019, 22:10
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Федоренко Олег
8 января 2020, 18:41
Сегодня, 8 января 2020 года в 18:00 купил 2 билета в Киномакс в Талисмане на "Холоп" на 9 января на 12:40. Оплатил покупку ьанковской картой. Пришла СМС об оплате, но электронного билета или письма в эл.почту не поступило. Как быть?
Федоренко Олег г.Ижевск rock-symusic@mail.ru
8 января 2020, 18:41
0
0
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Федоренко Олег
8 января 2020, 18:42
Сегодня, 8 января 2020 года в 18:00 купил 2 билета в Киномакс в Талисмане на "Холоп" на 9 января на 12:40. Оплатил покупку ьанковской картой. Пришла СМС об оплате, но электронного билета или письма в эл.почту не поступило. Как быть?
Федоренко Олег г.Ижевск rock-symusic@mail.ru
8 января 2020, 18:42
0
0
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User
5 сентября 2021, 11:37
Оценка
Единственный кинотеатор который откровенно втюхывает маску, если ч пришол без маски в ваш кинотеатор почему её нельзя предложить бесплатно как это делают дригие кинотеатры, включите стоимость этой маски в стоимость билета, только настроение испортили, отвратительный сервис, больше сюда не нагой.
5 сентября 2021, 11:37
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Наталья Шкляева
9 февраля 2022, 09:30
Кинотеатр один из лучших в городе, всегда хожу с удовольствием. Удобные кресла в зале, хороший звук, да тоже не пустили на фильм с ребёнком 18+, ну что же, сходили на другой фильм.
9 февраля 2022, 09:30
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Сейчас пойдем на сеанс...
Интересно, пустят ли????!!!!
Лохотрон!
Не оплачивайте банковскими картами!
Отказали в просмотре фильма, так как с нами был не совершенно летний ребенок, деньги не вернули, объяснив это тем что после начала сеанса деньги не возвращаем, грубо говоря послали куда подальше, администратор разговаривал с нами в грубом тоне, а от контролера вообще пахло алкоголем.
Пошли в другой кинотеатр на этот же фильм, спокойно пустили.
Раньше был нормальный кинотеатр, а теперь скатился.
Федоренко Олег г.Ижевск rock-symusic@mail.ru
Федоренко Олег г.Ижевск rock-symusic@mail.ru
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