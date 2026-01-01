Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Кинотеатр «Олимп»»

Расписание сеансов кинотеатра «Кинотеатр «Олимп»»

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 5-34-63 Позвонить
Кинотеатры рядом
200 метров
Пандора мкрн. 7, 6, РЦ "Островок
5
