Кинотеатр «Олимп»

Кинотеатр «Олимп»

Губкинский
Адрес
г. Губкинский, 7 мкрн, 3
Телефон

5-34-63

О кинотеатре

Кинотеатр ГДК “Олимп” – это современный кинотеатр, расположенный в центре города Губкинский. Является одним из главных культурных и развлекательных мест города.

Кинотеатр оборудован просторным залом с удобными креслами, оснащен современным проекционным оборудованием, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фильмов.

Кинозал ГДК “Олимп” место, где можно встретиться с друзьями, провести вечер всей семьей и насладиться премьерой нового фильма.

Приобрести билеты на сеансы, можно онлайн на сайте gubcks.yanao.ru и по телефону 5-34-63.

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
