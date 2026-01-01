Кинотеатр ГДК “Олимп” – это современный кинотеатр, расположенный в центре города Губкинский. Является одним из главных культурных и развлекательных мест города.
Кинотеатр оборудован просторным залом с удобными креслами, оснащен современным проекционным оборудованием, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фильмов.
Кинозал ГДК “Олимп” место, где можно встретиться с друзьями, провести вечер всей семьей и насладиться премьерой нового фильма.
Приобрести билеты на сеансы, можно онлайн на сайте gubcks.yanao.ru и по телефону 5-34-63.