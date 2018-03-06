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Киноафиша Губкинского Кинотеатры Пандора

Пандора

Губкинский
Адрес
г. Губкинский, мкрн. 7, 6, РЦ "Островок
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Телефон

+7 (34936) 644-64 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Пандора» в Губкинском  — это единственный в городе кинозал, который был открыт весной 2013 года. В кинотеатре «Пандора» имеется один небольшой зрительный зал на 72 места, в том числе 8 мест класса VIP. Он оборудован цифровым проектором, звуковой системой DolbyDigital. Здесь демонстрируются премьерные ленты и киноклассика в 2D и 3D форматах.

В фойе имеется кино-бар с хорошим ассортиментом разнообразных десертов, поп-корна и напитков. В кинотеатре также проводятся вечеринки, выставки, корпоративные и праздничные мероприятия. 

 

Бар
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Расписание сеансов в кинотеатре Пандора
Край чудес
Край чудес
Сегодня 1 сеанс
12:30 ...
Одиссея
Одиссея
Сегодня 1 сеанс
21:20 ...
Охота на императора
Охота на императора
Сегодня 1 сеанс
16:15 ...
Хитрый койот
Хитрый койот
Сегодня 1 сеанс
14:15 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Киноафиша.инфо 6 марта 2018, 19:28
Богдан, добрый день! Адрес верный, спасибо.
Богдан Ленчицкий 15 сентября 2017, 19:55
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Фильмы в кинотеатре Пандора

Сегодня 13 Завтра 14 вт 15 ср 16
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
12:30
Одиссея
Одиссея приключения, фэнтези, боевик 2026, США
2D
21:20
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
16:15
Полное расписание и билеты
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
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