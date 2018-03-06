Кинотеатр «Пандора» в Губкинском — это единственный в городе кинозал, который был открыт весной 2013 года. В кинотеатре «Пандора» имеется один небольшой зрительный зал на 72 места, в том числе 8 мест класса VIP. Он оборудован цифровым проектором, звуковой системой DolbyDigital. Здесь демонстрируются премьерные ленты и киноклассика в 2D и 3D форматах.

В фойе имеется кино-бар с хорошим ассортиментом разнообразных десертов, поп-корна и напитков. В кинотеатре также проводятся вечеринки, выставки, корпоративные и праздничные мероприятия.