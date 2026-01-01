Оказывается, эта полоска на полотенце не для красоты: именно она спасает его после сотен стирок

Сушилку на балкон больше не тащу – нашла 3 лайфхака, чтобы даже в сырую погоду высушить вещи на раз-два

С приходом осени пью египетский чай с Ozon и ложкой доедаю заварку: пара чашек «уносят» на пляжи Красного моря

5 сериалов на замену «Остаться в живых» про суровое выживание на острове — у каждого рейтинг не меньше 7,3 баллов

Не пожалела, что глянула 3 детектива, пока жду «Невский-8»: все отличные, а в №1 – Брагин из «Первого отдела»

Самая неудобная книга о Достоевском добралась до кино: поклонники писателя точно будут в ярости

PREMIER готовит странную, но любопытную новинку: «Дубровский» станет Зорро уже 30 сентября — тут подробности

Тут не только «Невский» и «Первый отдел»: НТВ устроил большую волну продлений — 12 знакомых сериалов снова с нами в 2026

Хабенский и Безруков встретятся в этой осенней новинке — но главным сюрпризом станет появление Шерлока Холмса

На Netflix уже давно вышел «один из лучших вестернов»: всего 7 серий с вайбом «Великолепной семерки» и оценкой 8.2