ТРК «Гранд Парк» - это современный торгово-развлекательный комплекс в Грозном площадью более 42 тысяч квадратных метров. ТРК «Гранд Парк» представляет собой пятиуровневый комплекс с более чем 100 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными площадками. ТРК «Гранд Парк» расположен в самом центре города, на центральной улице А. Кадырова, в пешей доступности от делового центра «Грозный Сити», Резиденции главы республики Чечни, Чеченского государственного университета, железнодорожного вокзала и самой крупной в Европе мечети «Сердце Чечни».

На территории торгово-развлекательного центра «Гранд Парк» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, INCITY, Gloria Jeans & Gee Jay, MEXX, Benetton, Colin`s, Paolo Conte, lady & gentleman CITY, Gulliver, CHOUPETTE, KANZLER, Kari, Stilnyashka, Vitawin, Salvatini, DESEO, «Галерея», Ersno, Italino, Parion, Lucky Shop, Montegrappa, «Феличита», «Клинок», City Gold, Indira, Firenze, Bella Kareema, Damat Tween, «Люкс», Z-Generation, Neocube, «Ева», One Mone Round и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung, Apple – Grozny и др.), магазины подарков, популярные магазины детских товаров («БЕГЕМОТ», kari KIDS и др.), магазины парфюмерии и косметики (L’Occitane, Yves Rocher, «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («585», «Адамас» и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салон оптики «Айкрафт Оптика», салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «МТС», «МегаФон», Yota, «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон, цветочный магазин, магазин канцелярских товаров, зоомагазин, аптека, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, концертная касса, химчистка, салон красоты, ремонтная мастерская «Мульти-Мастер», пункт выдачи PickPoint, банкоматы («Московский индустриальный банк», «Сбербанк» и др.), платёжные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРК «Гранд Парк» функционируют многозальный кинотеатр «Киностар» с 3D, гипермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», развлекательный клуб BLACK STAR (боулинг, бильярд, караоке и др.), детский развлекательный парк «Like Land» (батуты, лабиринт, велодром и др.), супермаркет спортивных товаров и товаров для отдыха «Спортмастер» и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Баскин Роббинс», «33 Пингвина», Tutti Frutti, Wasabi, «Инжир», «Ханский двор», «Суши Таун», «Голден Чикен», Daar House, SteakHouse, «Елки-Палки», Vivcenco, Respublica Coffee, Rolling rolls, Big Boss Burger, Gusto, 7 Auvenue, «Гурман» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» есть бесплатная наземная автомобильная парковка и подземный паркинг на 300 машиномест.

Адрес:

Чеченская Республика, г. Грозный, пр. А. Кадырова, д. 40

Как добраться?

Добраться до ТРК «Гранд Парк» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту В. В. Путина или проспекта А. Кадырова до остановки «ТРК Гранд Парк»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Гранд Парк»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Киностар»: 10.00 – 00.00;

Развлекательный клуб BLACK STAR (боулинг, бильярд, караоке и др.): 12.00 – 02.00;

Детский развлекательный парк Like Land (батуты, лабиринт, велодром и др.): 10.00 – 22.00.