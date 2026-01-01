Оповещения от Киноафиши
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Киностар Грозный Молл
пр. Путина, 40
650 метров
Киностар
просп. Кадырова, 40, ТРК «Гранд Парк»
850 метров
Черная жемчужина
просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
1.5 км
Aquacinema
ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
6.7 км
Шали
г. Шали ул. А.Кадырова, 99
24.5 км
Киностар Гудермес
пер. Хатаева, 7а, ТРЦ «Мега-сити»
32.6 км
ЦКР
ул. Кулиева, 30
73.3 км
Матрица (Дружба)
ул. Московская, 47
76.1 км
Киностар
ул. Х. Б. Муталиева 17, ТРК «Алиф Молл
77.9 км
Кентавр
Кокрек, ул Ахмеда Магомедова 9
83.6 км
Столичный
ул. Астана Кесаева, 2а
91.1 км
Алания Синема
Московское шоссе, 3к, ТРЦ «Алания-молл»
91.5 км
