Кинотеатр «Kinostar» находится на 3-м этаже ТРЦ «Гранд Парк», расположенном на проспекте Кадырова.



Современный четырёхзальный кинотеатр на 325 мест, оборудованный всем необходимым для качественного отдыха.

Ежедневно на экранах кинотеатра демонстрируется свыше десяти фильмов. Репертуар обновляется каждый четверг. Жители и гости города могут быть в курсе всех последних кинопремьер и увидеть новые крупнобюджетные голливудские блокбастеры, фестивальное европейское кино и лучшие российские фильмы.



Кинотеатр «КиноСтар» в Грозном оснащен цифровым оборудованием, используется система DOLBY 3D DIGITAL, обеспечивающая отличное качество стерео-показа, большие экраны имеют специальное покрытие. Репертуар фильмов разнообразный.



В фойе находится кинобар с большим выбором попкорна, сладостей, напитков, а также игровая зона с симуляторов и игровыми автоматами. Рядом с кинотеатром находится несколько заведений фуд-корта. Детей приглашает центр развлечений Like Land.



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