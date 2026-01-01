Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Киностар (Грозный) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1 км
Киностар Грозный Молл пр. Путина, 40
5
1.7 км
Черная жемчужина просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
5
5.9 км
Aquacinema ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
5
23.9 км
Шали г. Шали ул. А.Кадырова, 99
5
32.6 км
Киностар Гудермес пер. Хатаева, 7а, ТРЦ «Мега-сити»
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
Охотники за деньгами
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
Фантом убийцы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
