Киноафиша Грозного
Кинотеатры
Киностар
Торговый центр
Кинотеатры рядом
1
км
Киностар Грозный Молл
пр. Путина, 40
5
1.7
км
Черная жемчужина
просп. Кирова, 2а, ТРК «Грозный Сити»
5
5.9
км
Aquacinema
ул. Мамсурова, 20, РЦ «Аквалэнд»
5
23.9
км
Шали
г. Шали ул. А.Кадырова, 99
5
32.6
км
Киностар Гудермес
пер. Хатаева, 7а, ТРЦ «Мега-сити»
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Охотники за деньгами
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
