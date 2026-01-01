Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Киностар»

Расписание сеансов кинотеатра «Киностар»

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Охотники за деньгами
Охотники за деньгами боевик, триллер 2025, Китай / Гонконг
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
Фантом убийцы
Фантом убийцы боевик, драма, исторический 2025, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (928) 017-20-22 Позвонить
