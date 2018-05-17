Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Аппа Аппа
17 мая 2018, 17:40
Сходил 4 мая на фильм "Мстители:Война Бесконечности". В зале было удобно смотреть ( благо кресла хорошие). Один минус был когда при просмотре фильм на прожектор влезла МУХА. К счастью это продолжалось недолго , но это муха заставляла смеяться людей в самые драматические моменты.От чего думаешь переживать ли за персонажей или смеяться из-за мухи. От этого чувствовал себя не в своей тарелке. В принципе этот случай редкий и можно простить. В целом я ушел за бурей эмоциями . Не раз ходил сюда и не собираюсь бросать это дело.
17 мая 2018, 17:40
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Аппа Аппа
17 мая 2018, 17:41
с бурей эмоций*
17 мая 2018, 17:41
0
0
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Киноафиша.инфо
21 мая 2018, 14:25
в ответ на сообщение
Аппа Аппа от 17 мая 2018, 17:40
Добрый день! Да, случается и такое! Спасибо за ваш отзыв :)
21 мая 2018, 14:25
0
0
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Wanderer From-Hell
26 апреля 2019, 17:35
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 21 мая 2018, 14:25
Доброго времени суток! Хочу спросить, покажут ли у вас "Мстители: Финал" 30го апреля?
26 апреля 2019, 17:35
0
0
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SAIDASAIDOVA91
30 апреля 2019, 09:09
Доброе утро! Скажите пожалуйста, а когда будут показывать фильм «Последствие 2019»?
30 апреля 2019, 09:09
0
0
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BORN BORN
21 мая 2019, 12:58
Оценка
Сколько бы не пытался дозвониться отвечают номер выключен! Уберите номер хотя бы сайта...
21 мая 2019, 12:58
5
0
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Турпал-Али Магомадов
20 июля 2019, 10:40
Прчему никогда не бывает расписания и онлайн покупки билетов?!
20 июля 2019, 10:40
4
1
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Rizo Aliev
23 июля 2019, 10:21
Оценка
Почему нет рассписания ? И почему ваш рабочий номер всегда выключен ?
23 июля 2019, 10:21
1
0
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atapchaeva98
27 октября 2019, 23:18
Оценка
Добрый вечер! Фильм" Малифисента Владычица тьмы" до какого числа будут показывать?
27 октября 2019, 23:18
0
0
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Alima Umhaeva
14 сентября 2020, 02:02
А BTS фильм будет?
14 сентября 2020, 02:02
0
0
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Самурай Гигабайт
9 апреля 2021, 15:54
Оценка
Самое коннченное место некогда нормально нельзя забронировать билет, на звонки грубо игнорируют номер сбрасывают не отвечают деловые такие!
9 апреля 2021, 15:54
2
0
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2001ilyas2001
16 декабря 2021, 16:31
Оценка
Недоступно заказ билетов онлайн
16 декабря 2021, 16:31
0
0
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maga-berd
18 декабря 2021, 09:31
Оценка
Отличный кинотеатр
18 декабря 2021, 09:31
0
0
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dadaevilas017
20 декабря 2021, 21:38
А ближайшие время вы будете показывать Гарри Поттера? Прошууу вас🙏🙏
20 декабря 2021, 21:38
0
0
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Tanzila Mudarova
6 мая 2022, 19:47
Извините, а будет ли показ фильма Доктор Стрэндж:Через мультивселенную безумия? Его в интернет уже выложили, хоть и вышел сегодня. Так он будет у нас транслироваться? Хотелось бы придти
6 мая 2022, 19:47
0
0
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User
20 июля 2023, 09:26
Оценка
Отличное обслуживание
20 июля 2023, 09:26
0
0
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Любвеобильный Свитер
20 января 2024, 19:59
отвратительный сервис!!! мало того , что в очереди простояли 30 минут из-за лени обслуживающих, так ещё и расписание на экранах у них неверно, серьезно?!?!? мы буквально 6 часов ждали в торговом центре, чтобы посмотреть фильм, а потом нам сотрудник говорит, что расписание не верное?!?!?! вы с ума выжили, ужасный кинотеатр сервис и обслуживание!!!! никогда в жизни больше не приду.
20 января 2024, 19:59
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