Расписание сеансов кинотеатра «Удокан»

Расписание сеансов кинотеатра «Удокан»

Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:40 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:25 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:10 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:15 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:00 от 400 ₽
