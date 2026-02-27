Оповещения от Киноафиши
Удокан

Удокан

Чита
Адрес
г. Чита, ул. Ленина, 79
Телефон

+7 (3022) 21-77-37

Билеты от 400 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Удокан» в городе Чита расположен по адресу Ленина, 79.

Мультиплекс вмещает в себя один зрительный зал на 572 посадочных мест. На сегодняшний день он является самым большим кинозалом города, в котором установлена современная звуковая система Dolby Athmos, широкоформатный экран размера 17,8 м Х 8 м, с серебреным покрытием, а также кинопроектор с разрешением 4K. Благодаря цифровой технике, зрители смогут насладиться просмотром фильмов в 3D формате.

Все стены в зале обшиты материалом Ecophon, который улучшают акустическую среду.

Холл кинотеатра отделан декоративной штукатуркой, расписан росписью и лепниной. Художники создали уникальную атмосферу, она способствует хорошему настроению. Напитки и закуски продаются в кино-баре. Каждому посетителю гарантировано вежливое и качественное обслуживание.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Удокон» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

7 голосов
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Удокан
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:40 от 450 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
20:25 от 500 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:10 от 400 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
18:15 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Удокан

Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:40 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:25 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:10 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
