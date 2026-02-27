Кинотеатр «Удокан» в городе Чита расположен по адресу Ленина, 79.

Мультиплекс вмещает в себя один зрительный зал на 572 посадочных мест. На сегодняшний день он является самым большим кинозалом города, в котором установлена современная звуковая система Dolby Athmos, широкоформатный экран размера 17,8 м Х 8 м, с серебреным покрытием, а также кинопроектор с разрешением 4K. Благодаря цифровой технике, зрители смогут насладиться просмотром фильмов в 3D формате.

Все стены в зале обшиты материалом Ecophon, который улучшают акустическую среду.

Холл кинотеатра отделан декоративной штукатуркой, расписан росписью и лепниной. Художники создали уникальную атмосферу, она способствует хорошему настроению. Напитки и закуски продаются в кино-баре. Каждому посетителю гарантировано вежливое и качественное обслуживание.

