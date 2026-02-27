Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Рояль-Вио»

Расписание сеансов кинотеатра «Рояль-Вио»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
15:15 от 400 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:00 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:15 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:15 от 450 ₽ 21:45 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:00 от 300 ₽ 17:00 от 450 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:30 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:45 от 300 ₽ 12:00 от 400 ₽ 14:30 от 450 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
19:50 от 450 ₽
