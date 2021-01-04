Кинотеатр «Рояль-Вио» в городе Череповецке расположен по адресу ул. Милютина, 7.

Мультиплекс вмещает в себя два кинозала с общим количеством – 154 зрительных места. Каждый зал оснащен новым современным оборудованием, которое позволяет просматривать фильмы в 3D формате.

Основной репертуар кинотеатра, это отечественные новинки и зарубежное кино. Помимо показов фильмов в киноцентре проводятся семинары и конференции. В зале установлены комфортабельные кресла с поставками для напитков и система кондиционирования зима-лето.

В холле, для гостей, расположились удобные диваны, на стенах - плазменные телевизоры. Здесь каждому посетителю кино-бар предлагает широкий ассортимент закусок и напитков.

Для организаций города, школьникам, студентам, пенсионерам, инвалидам и групповым заявкам предусмотрены скидки на билеты.