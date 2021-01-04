Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Череповец, ул. Милютина, 7
Показать на карте
Телефон

+7 (8202) 49-00-69

Позвонить
О кинотеатре

Кинотеатр «Рояль-Вио» в городе Череповецке расположен по адресу ул. Милютина, 7.

Мультиплекс вмещает в себя два кинозала с общим количеством – 154 зрительных места. Каждый зал оснащен новым современным оборудованием, которое позволяет просматривать фильмы в 3D формате.

Основной репертуар кинотеатра, это отечественные новинки и зарубежное кино. Помимо показов фильмов в киноцентре проводятся семинары и конференции. В зале установлены комфортабельные кресла с поставками для напитков и система кондиционирования зима-лето.

В холле, для гостей, расположились удобные диваны, на стенах - плазменные телевизоры. Здесь каждому посетителю кино-бар предлагает широкий ассортимент закусок и напитков.

Для организаций города, школьникам, студентам, пенсионерам, инвалидам и групповым заявкам предусмотрены скидки на билеты.

Расписание сеансов в кинотеатре Рояль-Вио
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
15:15 от 400 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 450 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
13:15 от 400 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
19:15 от 450 ₽ 21:45 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Данил Широков 4 января 2021, 19:47
Сервис плохой перепутали день из-за этого дали не те билеты деньги не могли вернуть очень долго и ехали чтобы стоять мучиться 😡 😡 😡 😡 😡 😡 😡 😡… Читать дальше…
Павел Пономарёв 28 августа 2020, 13:25
Самый нормальный кино театр
Отзывы Написать отзыв
Фильмы в кинотеатре Рояль-Вио

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
15:15 от 400 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:00 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:15 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
