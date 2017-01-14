Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Белгорода Кинотеатры Русич

Русич

Белгород
Адрес
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
Телефон

+7 (4722) 52-61-45 / касса

+7 (4722) 54-08-54 / автоинформатор

О кинотеатре

Кинотеатр «Русич» в Белгороде расположен по адресу проспект Ватутина, 8.

Современный киноцентр «Русич» европейского уровня неоднократно реконструирован в соответствии с новейшими технологиями мирового уровня. Уникальные 3D-очки позволяют увидеть изображение в трехмерном формате.

Постоянное обновление  экстерьера киноцентра регулярно обращает на себя внимание жителей города. Неоновые вывески, светодиодная подсветка здания и прилежащих территорий – яркий, сочный акцент города Белгорода.

Интерьер киноцентра тоже радует наших посетителей постоянными обновлениями. Детский батут, игровая комната, сезонная chilloutzone, два кино-бара , Cinema pizza and pasta – все это создано для приятного отдыха.

Особое внимание уделяется озеленению территорий возле киноцентра. Цветочные клумбы, ухоженный газон, каскады туй с декоративной посыпкой радуют белгородцев.

У киноцентра есть несколько параллельных социальных проектов:

  • Открытие детских площадок на территории Белгородского района;
  • Проведение детских праздников и шоу-программ;
  • Поддержка клуба для старшего поколения «Россы»;
  • Спонсорская помощь детским домам, социальной защите и реабилитационным центрам города Белгорода;

Киноцентр «Русич» живет интересной, активной, инновационной жизнью

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Диваны
Расписание сеансов в кинотеатре Русич
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 370 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Вера Вариченко 14 января 2017, 12:48
Кинотеатр позиционирует себя как современный и " продвинутый", но в то же время невозможно заказать билеты через интернет. Телефон кассы не отвечает… Читать дальше…
Иван Гутенев 7 января 2017, 14:41
😞 невозможно заказать билеты через интернет. каменный век. И не красиво самим себе ставить звёздочки. Буду менять кинотеатр и всем советую это сделать. 😦 😦 😦
Фильмы в кинотеатре Русич

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:50 от 370 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:45 от 450 ₽
