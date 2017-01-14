Кинотеатр «Русич» в Белгороде расположен по адресу проспект Ватутина, 8.

Современный киноцентр «Русич» европейского уровня неоднократно реконструирован в соответствии с новейшими технологиями мирового уровня. Уникальные 3D-очки позволяют увидеть изображение в трехмерном формате.

Постоянное обновление экстерьера киноцентра регулярно обращает на себя внимание жителей города. Неоновые вывески, светодиодная подсветка здания и прилежащих территорий – яркий, сочный акцент города Белгорода.

Интерьер киноцентра тоже радует наших посетителей постоянными обновлениями. Детский батут, игровая комната, сезонная chilloutzone, два кино-бара , Cinema pizza and pasta – все это создано для приятного отдыха.

Особое внимание уделяется озеленению территорий возле киноцентра. Цветочные клумбы, ухоженный газон, каскады туй с декоративной посыпкой радуют белгородцев.

У киноцентра есть несколько параллельных социальных проектов:

Открытие детских площадок на территории Белгородского района;

Проведение детских праздников и шоу-программ;

Поддержка клуба для старшего поколения «Россы»;

Спонсорская помощь детским домам, социальной защите и реабилитационным центрам города Белгорода;

Киноцентр «Русич» живет интересной, активной, инновационной жизнью