Рецензия на спектакль «Коллекционер» в МТЮЗ-е или опыт нравственного вакуума

Любовь, как алиби и оправдание. Постановка «Коллекционер» — не история похищения, а исследование человеческой морали. Что говорят зрители об этом противоречивом спектакле МТЮЗа?

Мораль — это… у каждого найдется свое уточнение к определению, ведь границы понимания этого слова часто размыты и зависят от личного мироощущения.

Вот и герой этой истории решил, что одно лишь его желание быть рядом с девушкой достаточно. И украл ее.

Первоисточник постановки «Коллекционер» на сцене МТЮЗа

Этот спектакль впервые показали зрителям в 2015. В основе постановки роман британского автора Джона Фаулза — «Коллекционер», написанный в 60-е годы прошлого столетия.

Это психологический триллер, который принес автору мировую известность: не только потому, что отлично написан, но и потому, что затрагивает сложные тонкости человеческой души, о которых в обществе часто принято молчать.

Главный герой — ничем непримечательный офисный планктон по имени Фредерик. Но в душе таких “самых обычных” людей часто зияет черная дыра, которую невозможно заметить, как и их самих. С самого детства у него есть хобби, увлечение, страсть — собирать прекрасных бабочек и прятать их под рамку. Охота на насекомых становится его способом почувствовать власть и собственную значимость. Однажды Фредерик начинает видеть красоту не в порхающих крыльях, а в девушке-студентке — Миранде. Его цель — влюбить в себя прекрасную даму. Средства? Не важны! Мужчина подготавливает подвал: расставляет мебель и все удобства, чтобы девушке было комфортно и закрывает ее под замком. Миранда — первая девушка в его коллекции. Но последняя ли?

Каков «Коллекционер» в постановке МТЮЗа?

Сценическая версия почти сразу отказывается от буквального следования сюжету, превращая историю похищения в болезненное исследование сознания, перепутавшего чувство с правом владения.

Фредерик запирает девушку в подвале с той же педантичной аккуратностью, с какой ученый энтомолог фиксирует насекомое в коллекции: осторожно и тщательно. Парень убежден в собственной правоте и даже не думает, что за его мнимой бережностью скрыт акт уничтожения. Его сомнения, проблески стыда и попытки самооправдания не смягчают происходящее, а лишь обнажают нравственную пустоту — желание любить подменяет уважение к чужой свободе. Он относится к ней, как к той самой бабочке под стеклом — не трогает, прячет от всех опасностей (типа солнечных лучей) и считает это заботой. Ему вовсе не важно, что чувствует эта жемчужина его коллекции. А чувствует она многое, ведь в отличие от бабочек — она еще жива!

В книге Фаулза мы знакомимся с историей и от лица Фредерика, и от лица Миранды. На сцене это распределение ролей сохранили: разделили антрактом. В первой части мы больше узнаем мужчину, во второй — женщину.

При этом спектакль будто замкнут сам в себе. После сокращений, внесенных к поздним показам, «Коллекционер» стал строже и суше: из множества тем кристаллизовалась одна — попытка нащупать, что именно делает человека человеком. Любовь здесь заявлена как мера всех вещей, однако именно ее отсутствие превращает человека в глухую и агрессивную силу: без лица, без облика.

Что хотел сказать автор: режиссер о спектакле

В сезон премьеры спектакль попал в самые разные списки лучших, был номинирован на множество премий и театральных наград.

Исходную историю знают все и спойлеров не боятся — роман Фаулза очень известный, не единожды был экранизирован и интегрирован в массовую культуру. Многих даже удивило желание Павла Артемьева создать спектакль по этому произведению. Однако уже десять лет постановка живет на сцене МТЮЗа «Игры во флигеле».

В интервью режиссер рассказывал, что для него эта история о столкновении характеров: самого обычного незаметного человека и молодой, мыслящей интеллигентной девушки. Он столкнул их в пространстве сцены, чтобы понять смогут ли они понять друг друга, договориться. Он был готов отойти от сюжета, если бы увидел, что могут. Но они не смогли.

Кстати, о пространстве. «Игры во флигеле» — уникальная локация в Москве, которая сохранилась (это не точно, но так принято считать и верить) после пожара 1812. Эта белая-белая комната идеально подходит для того, чтобы стать последним пристанищем для главной героини «Коллекционера». Каждый зритель видит здесь какой-то свой образ: стерильную больничную палату, тюрьму, клетку…

А что увидите вы? Ответ можно найти лишь, придя на показ спектакля. Ведь спектакль дает возможность разглядеть новые грани и заглянуть в темные, потаенные уголки собственных душ. В этом мнении сошлись большинство зрителей.