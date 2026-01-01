В Театре имени Ермоловой состоится премьера спектакля «Чуковский», посвященного жизни знаменитого сказочника Корнея Чуковского. Главную роль исполнит заслуженный артист России Данила Козловский.
Спектакль исследует непростую жизнь Чуковского, который был не только добрым детским автором, но и человеком, столкнувшимся с личными трагедиями. Он скрывал свои чувства, и эта сторона его жизни будет показана в постановке. В спектакле прозвучат песни группы TERELYA, а также произведения на стихи самого Чуковского и переложение «Спортивного марша» И. Дунаевского.
Корней Чуковский известен каждому, но кто он на самом деле? Юность при Александре III, дружба с поэтами Маяковским, Блоком и Ахматовой, а также утраты в семье — все это формировало его личность. Спектакль стремится ответить на вопросы о внутреннем мире Чуковского и о том, почему он, будучи великим сказочником, отрекся от своих произведений.
«Чуковский» — это не детский спектакль, а глубокомысленная сказка для взрослых, которая исследует обратную сторону славы и всенародной любви. По словам режиссера Саввы Савельева, зрителям предстоит разобраться, кто такой реальный Чуковский.
В спектакле будут звучать песни группы TERELYA, включая «Сто колыбельных», «Бандит» и «Где я всё потерял». Также будут исполнены песни на стихи К.И. Чуковского: «Радость», «Путаница», «Чудо-дерево» и «Бармалей». Музыкальную часть дополнит переложение «Спортивного марша» И. Дунаевского, выполненное лауреатом премии Лобанова Денисом Виноградовым.
Чуковский оставил глубокий след в детской литературе. Его сказки, такие как «Бармалей», «Федорино горе», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит» и «Телефон», остаются актуальными и любимыми. Спектакль «Чуковский» приурочен к столетию этих произведений.
В афише пометка 18+ и это сбивает с толку: ведь речь о Корнее Чуковском. Но спектакль в театре Ермоловой не столько о сказках, сколько о жизни, утрате и чувстве вины. Любимые персонажи навещают писателя в больничной палате и задают совсем не детские вопросы. В главной роли - Данила Козловский.