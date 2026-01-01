Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чуковский
Билеты от 14000₽
Киноафиша Чуковский

Спектакль Чуковский

Постановка
Театр им. Ермоловой 18+
Возраст 18+
Билеты от 14000₽

О спектакле

Спектакль с Данилой Козловским «Чуковский» в Театре имени Ермоловой

В Театре имени Ермоловой состоится премьера спектакля «Чуковский», посвященного жизни знаменитого сказочника Корнея Чуковского. Главную роль исполнит заслуженный артист России Данила Козловский.

О спектакле

Спектакль исследует непростую жизнь Чуковского, который был не только добрым детским автором, но и человеком, столкнувшимся с личными трагедиями. Он скрывал свои чувства, и эта сторона его жизни будет показана в постановке. В спектакле прозвучат песни группы TERELYA, а также произведения на стихи самого Чуковского и переложение «Спортивного марша» И. Дунаевского.

Драматическая линия

Корней Чуковский известен каждому, но кто он на самом деле? Юность при Александре III, дружба с поэтами Маяковским, Блоком и Ахматовой, а также утраты в семье — все это формировало его личность. Спектакль стремится ответить на вопросы о внутреннем мире Чуковского и о том, почему он, будучи великим сказочником, отрекся от своих произведений.

Сказка для взрослых

«Чуковский» — это не детский спектакль, а глубокомысленная сказка для взрослых, которая исследует обратную сторону славы и всенародной любви. По словам режиссера Саввы Савельева, зрителям предстоит разобраться, кто такой реальный Чуковский.

Музыкальное сопровождение

В спектакле будут звучать песни группы TERELYA, включая «Сто колыбельных», «Бандит» и «Где я всё потерял». Также будут исполнены песни на стихи К.И. Чуковского: «Радость», «Путаница», «Чудо-дерево» и «Бармалей». Музыкальную часть дополнит переложение «Спортивного марша» И. Дунаевского, выполненное лауреатом премии Лобанова Денисом Виноградовым.

Значимые стороны творчества

Чуковский оставил глубокий след в детской литературе. Его сказки, такие как «Бармалей», «Федорино горе», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит» и «Телефон», остаются актуальными и любимыми. Спектакль «Чуковский» приурочен к столетию этих произведений.

В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Михаил Попов
Михаил Попов
Наташа Горбас
Александра Милёшина
Антон Колесников

Купить билет на спектакль Чуковский

Помощь с билетами
Апрель
9 апреля четверг
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 14000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на спектакль «Чуковский» с Данилой Козловским в роли любимого сказочника

В афише пометка 18+ и это сбивает с толку: ведь речь о Корнее Чуковском. Но спектакль в театре Ермоловой не столько о сказках, сколько о жизни, утрате и чувстве вины. Любимые персонажи навещают писателя в больничной палате и задают совсем не детские вопросы. В главной роли - Данила Козловский.

Читать дальше

Фотографии

Чуковский Чуковский Чуковский Чуковский Чуковский Чуковский Чуковский Чуковский

В ближайшие дни

Зона отчуждения
16+
Драма
Зона отчуждения
9 апреля в 19:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 600 ₽
День Радио. 25 лет
18+
Драма Творческий вечер Музыка
День Радио. 25 лет
21 марта в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 1500 ₽
Турандот
12+
Премьера Драма
Турандот
1 апреля в 19:00 Школа драматического искусства
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше