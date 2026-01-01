Спектакль с Данилой Козловским «Чуковский» в Театре имени Ермоловой

В Театре имени Ермоловой состоится премьера спектакля «Чуковский», посвященного жизни знаменитого сказочника Корнея Чуковского. Главную роль исполнит заслуженный артист России Данила Козловский.

О спектакле

Спектакль исследует непростую жизнь Чуковского, который был не только добрым детским автором, но и человеком, столкнувшимся с личными трагедиями. Он скрывал свои чувства, и эта сторона его жизни будет показана в постановке. В спектакле прозвучат песни группы TERELYA, а также произведения на стихи самого Чуковского и переложение «Спортивного марша» И. Дунаевского.

Драматическая линия

Корней Чуковский известен каждому, но кто он на самом деле? Юность при Александре III, дружба с поэтами Маяковским, Блоком и Ахматовой, а также утраты в семье — все это формировало его личность. Спектакль стремится ответить на вопросы о внутреннем мире Чуковского и о том, почему он, будучи великим сказочником, отрекся от своих произведений.

Сказка для взрослых

«Чуковский» — это не детский спектакль, а глубокомысленная сказка для взрослых, которая исследует обратную сторону славы и всенародной любви. По словам режиссера Саввы Савельева, зрителям предстоит разобраться, кто такой реальный Чуковский.

Музыкальное сопровождение

В спектакле будут звучать песни группы TERELYA, включая «Сто колыбельных», «Бандит» и «Где я всё потерял». Также будут исполнены песни на стихи К.И. Чуковского: «Радость», «Путаница», «Чудо-дерево» и «Бармалей». Музыкальную часть дополнит переложение «Спортивного марша» И. Дунаевского, выполненное лауреатом премии Лобанова Денисом Виноградовым.

Значимые стороны творчества

Чуковский оставил глубокий след в детской литературе. Его сказки, такие как «Бармалей», «Федорино горе», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит» и «Телефон», остаются актуальными и любимыми. Спектакль «Чуковский» приурочен к столетию этих произведений.