Спектакль Макбет

Спектакль Кончаловского «Макбет» в Санкт-Петербурге

Театр Моссовета рад анонсировать премьеру спектакля «Макбет» в Александринском театре. Постановка осуществлена народным артистом РФ Андреем Кончаловским, а главные роли исполняют заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук. В спектакле участвуют несколько десятков актёров, живой оркестр и каскадёрская группа, что обеспечивает масштабность и зрелищность постановки.

Спектакль в рамках гастролей

«Макбет» — классическая трагедия Шекспира, исследующая темы амбиций, власти и человеческой природы. В рамках обменных гастролей с Александринским театром эта работа станет интересным событием как для поклонников классики, так и для любителей театрального искусства.

Мнение режиссёра

Андрей Кончаловский отмечает: «Последнее время меня интригует такое понятие как соразмерность. И конечно, делая Шекспира, я волнуюсь о том, насколько мы можем быть соразмерны этому гению. Это огромная величина, пласт, я бы сказал, стеклянная пирамида, по которой ползешь к вершине и всё время сползаешь вниз. Сложно доползти до вершины... Цитируя великого физика Ньютона, я себя чувствую мальчиком, играющим камешками на берегу океана». Это признание подчеркивает важность чуткого подхода к классике, которая требует уважения и глубокого осмысления.

Команда спектакля

Постановка и сценография — народный артист РФ Андрей Кончаловский;

Художник по костюмам — Тамара Эшба;

Художник по свету — Нарек Туманян;

Музыкальное оформление — заслуженный деятель искусств РФ Александр Чевский;

Постановщики фехтовальных сцен — Виктор и Олег Мазуренко;

Хореография — заслуженный деятель искусств России Рамуне Ходоркайте.

Состав исполнителей

В спектакле задействованы: Евгений Ткачук, Юлия Высоцкая, Сергей Давыдов, Сергей Зотов / Виталий Кищенко, Антон Аносов, Ольга Анохина, Евгения Лях, Евгений Ратьков / Александр Бобровский, Павел Усачев, Александр Попело, Виктор Гордеев / Владимир Горюшин, Глафира Лебедева, Маруся Колесникова, Ваня Пищулин, Денис Зайнуллин, Владимир Прокошин, Никита Мучкаев, Дмитрий Савкин, Арсений Васильевых, Алексей Бафаев, Виктор Мазуренко, Олег Мазуренко и другие.