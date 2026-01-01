Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Макбет
Киноафиша Макбет

Спектакль Макбет

Постановка
Театр им. Моссовета 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль Кончаловского «Макбет» в Санкт-Петербурге

Театр Моссовета рад анонсировать премьеру спектакля «Макбет» в Александринском театре. Постановка осуществлена народным артистом РФ Андреем Кончаловским, а главные роли исполняют заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук. В спектакле участвуют несколько десятков актёров, живой оркестр и каскадёрская группа, что обеспечивает масштабность и зрелищность постановки.

Спектакль в рамках гастролей

«Макбет» — классическая трагедия Шекспира, исследующая темы амбиций, власти и человеческой природы. В рамках обменных гастролей с Александринским театром эта работа станет интересным событием как для поклонников классики, так и для любителей театрального искусства.

Мнение режиссёра

Андрей Кончаловский отмечает: «Последнее время меня интригует такое понятие как соразмерность. И конечно, делая Шекспира, я волнуюсь о том, насколько мы можем быть соразмерны этому гению. Это огромная величина, пласт, я бы сказал, стеклянная пирамида, по которой ползешь к вершине и всё время сползаешь вниз. Сложно доползти до вершины... Цитируя великого физика Ньютона, я себя чувствую мальчиком, играющим камешками на берегу океана». Это признание подчеркивает важность чуткого подхода к классике, которая требует уважения и глубокого осмысления.

Команда спектакля

  • Постановка и сценография — народный артист РФ Андрей Кончаловский;
  • Художник по костюмам — Тамара Эшба;
  • Художник по свету — Нарек Туманян;
  • Музыкальное оформление — заслуженный деятель искусств РФ Александр Чевский;
  • Постановщики фехтовальных сцен — Виктор и Олег Мазуренко;
  • Хореография — заслуженный деятель искусств России Рамуне Ходоркайте.

Состав исполнителей

В спектакле задействованы: Евгений Ткачук, Юлия Высоцкая, Сергей Давыдов, Сергей Зотов / Виталий Кищенко, Антон Аносов, Ольга Анохина, Евгения Лях, Евгений Ратьков / Александр Бобровский, Павел Усачев, Александр Попело, Виктор Гордеев / Владимир Горюшин, Глафира Лебедева, Маруся Колесникова, Ваня Пищулин, Денис Зайнуллин, Владимир Прокошин, Никита Мучкаев, Дмитрий Савкин, Арсений Васильевых, Алексей Бафаев, Виктор Мазуренко, Олег Мазуренко и другие.

Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Сергей Зотов
Сергей Зотов
Ольга Анохина
Ольга Анохина

Купить билет на спектакль Макбет

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
28 апреля вторник
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1500 ₽
29 апреля среда
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1500 ₽

Фотографии

Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
7 декабря в 19:00 Легенда
Билеты
На рассвете
16+
Драма
На рассвете
3 марта в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 600 ₽
Жизель
6+
Балет
Жизель
7 марта в 19:00 Эрмитажный театр
от 4000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше