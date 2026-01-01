Оповещения от Киноафиши
Три толстяка. Эпизод 1. Восстание
Киноафиша Три толстяка. Эпизод 1. Восстание

Спектакль Три толстяка. Эпизод 1. Восстание

Постановка
БДТ им. Товстоногова 12+
Режиссер Андрей Могучий
Продолжительность 115 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Три толстяка» в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится премьера спектакля Андрея Могучего по мотивам произведений Юрия Олеши. История разворачивается вокруг ученого Гаспара Арнери, который решает прервать свое затворничество из-за восстания против правительства энергии, известной как «Т-3». Эта энергия погружает мир в хаос, а Гаспар сталкивается с ряды революционеров из цирковой труппы, которые меняют его мироощущение.

Сюжет и персонажи

Спектакль «Три толстяка» представляет собой сказку-антиутопию, глубокую и многослойную, интересную как подросткам, так и взрослым. Гаспар, долгие годы проведший в мире формул и опытов, оказывается в непростой ситуации. Он знакомится с бесстрашным канатоходцем Тибулом и смелой гимнасткой Суок, которые пробуждают в нем истинные чувства и идеалы.

Темы и стиль

Спектакль затрагивает важные вопросы о человеческой цивилизации, поиске путей к восстановлению порядка и нейтрализации зла, представляющего собой энергию «Т-3». Наполненный динамичными сценами и интригующими сюжетными поворотами, он обязательно будет интересен всем любителям театрального искусства.

Не пропустите возможность увидеть эту яркую интерпретацию произведений Олеши на сцене БДТ!

Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на «Три толстяка» Андрея Могучего: Сериал на сцене БДТ

В БДТ сказка превращается в пространство философского эксперимента и одинаково захватывает и детей, и взрослых. Одна история. Три эпизода. Каждый из них автономен, но вместе они собираются в пазл, детали которого — страхи, пороки и соблазны спасительных идей.

Читать дальше

Фотографии

