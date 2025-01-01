Спектакль Коллекционер

«Коллекционер» по Джону Фаулзу в постановке Павла Артемьева

Спектакль основан на знаменитом романе Джона Фаулза «Коллекционер». В центре сюжета — Фредерик Клегг, который похищает девушку и запирает её в подвале, treating her as a rare specimen in his collection. Он не осознает, что таким образом убивает её как личность.

Фредерик, испытывая внутренние конфликты, размышляет: «Я знаю — это стыдно, мне должно быть стыдно. Мне хотелось бежать вниз, отвезти ее назад в Лондон, как она просила. А потом уехать за границу. Но я представил ее лицо, волосы, ее огромные ясные глаза и понял — не смогу ее отпустить». Это ощущение заточенности и безысходности пронизывает всю историю.

Темы и идея

«Коллекционер» исследует преступление, замаскированное под мертворожденную мораль и соблюдение приличий. Это спектакль о любви — любви, которая может сделать человека человеком, и о том, как её отсутствие превращает личность в агрессивную и непредсказуемую силу. Мы сталкиваемся с тем, что такое настоящая любовь и как она влияет на наши действия и выборы.

Музыкальное сопровождение

«Реквием» — В.-А. Моцарт

«Kiss Me Tiger» — М. Монро

