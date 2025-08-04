«Баранкины и камни силы»: Рецензия Киноафиши

7 июля на «Кинопоиске» состоится премьера сериала «Баранкины и камни силы». Режиссер проекта — Миша Поляков — работал над одной из картин во франшизе «О чем говорят мужчины». Теперь же в его руках оказалась семейная комедия, но уже с элементами фэнтези и волшебства.

Сериал рассказывает о семье Баранкиных — потомственных таксистах. Однажды к ним в квартиру прямо из прошлого попадает Варвара (Юлия Топольницкая) — первая в истории Москвы извозчица, с которой и начался род. С собой она случайно захватывает древние камни силы. Баранкины с радостью разбирают диковинные находки и обретают новые способности: кто-то научился телепортироваться и останавливать время, кто-то — мысли читать, а кто-то — превращаться в других людей. Правда, по ходу дела выясняется, что далеко не все камни попали в настоящее, а за Варварой гонится Велимир (Александр Мизёв) — загадочный, неубиваемый и желающий заполучить все реликвии себе. Более того, если Варвару не вернуть обратно в 1804 год, сработает эффект бабочки — и никто из нынешних Баранкиных никогда не появится на свет.

Во многом завязка напоминает «СуперБобровых», где герои, как и Баранкины, внезапно получили бонус в виде магических способностей. Правда, действуют они лишь при условии, что вся семья в сборе. Отличие суперсил Баранкиных в основном в том, что каждый из членов семьи может использовать волшебные камни в одиночку. И тут, конечно, на первый план выходят конфликты каждого по отдельности и моральная дилемма: использовать камни во благо или друг против друга? Семейных обид и неурядиц для вражды там хватает сполна. Тем не менее идея семейного фэнтези вторичная, поскольку похожие истории мы уже видели. Хотя у Баранкиных, безусловно, есть собственное очарование. Вероятно, дело в том, что они напоминают не только Бобровых, но еще немного Ворониных или Васнецовых из любимых сериалов нулевых и десятых. И конечно, от сравнений с «Назад в будущее» этой российской фантастике не избавиться никак.

Особый драйв сериалу придает нестандартный и живой юмор на тему семейных ценностей. Именно за ним скрывается то, что у аудитории болит, — неумение разговаривать друг с другом и слышать ближнего, страх доверять, чувство ответственности не только за себя, но и за близких, которых приходится любить такими, какие они есть. Поэтому, помимо типичных для подобного жанра комедии положений и физического юмора, авторам удается шутить более смело, свежо и глубоко. Так что свое призвание излечивать слезы и раны сквозь смех эта семейная сага точно оправдывает. В конце концов, ушло то время, когда ситкомы могли состоять исключительно из юмора. Любую комедию сейчас все чаще клонит к более актуальному драмеди.

Кроме того, многое в «Баранкиных» решает кастинг. Зритель может увидеть Андрея Федорцова в роли неуклюжего отца семейства, обворожительную в комическом амплуа Юлию Топольницкую, зловеще харизматичного Александра Мизёва, слегка сумасшедшую преподавательницу в исполнении Ксении Кутеповой и звезду популярного шоу «Натальная карта» Дмитрия Журавлева. В проекте есть и относительно новые лица. В их числе Валери Зоидова из «Короля и Шута» и «Страстей по Матвею», Полина Гухман, известная благодаря молодежному сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», и Кузьма Сапрыкин («Пожить как люди»).

Критиковать по большому счету «Баранкиных» не за что — разве только за повтор уже опробованных и на Западе, и у нас идей. Однако бодрое повествование, оригинальный юмор и прекрасный актерский состав делают свое дело. Для семейного просмотра в 2025 году сериала лучше, пожалуй, не найти.