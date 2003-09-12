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Джонни Кэш
Джонни Кэш
Johnny Cash
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Джонни Кэш
Johnny Cash
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Дата рождения
26 февраля 1932
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
12 сентября 2003
Карьера
Актер
Биография Джонни Кэш
Родился 26 февраля 1932 года. Кингсленд, Арканзас, США.
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Фильмография Джонни Кэш
Перестрелка
драма, вестерн
1971, США
6.0
Пять минут жизни
мюзикл, триллер, драма, криминал
1961, США
5.0
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