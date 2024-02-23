«Аватар: Последний маг воздуха»: Рецензия Киноафиши

Если вы не смотрели оригинальный мультсериал , то Аанг — это 12-летний мальчишка, обладающий магией воздуха. На его долю выпала великая миссия — он стал Аватаром, проводником между миром духов и миром живых, следящим за гармонией природы и миром всех народов (Воды, Земли, Огня и Воздуха). С большой силой приходит большая ответственность, что напугало маленького Аанга. На своем верном друге, летающем зубре Аппе, он улетел обдумать свое предназначение. Именно тогда народ Огня вторгся в его родной город, чтобы устроить геноцид. Захватчики обоснованно считали, что лишь Аватар способен стать преградой на их пути к мировому господству. Аанг, не узнав о полном истреблении своего народа, попадает в сильный шторм. Он оказывается заточенным во льдах на целых сто лет.

Аватара случайно обнаруживают Катара и Сокка — родные брат и сестра из племени Воды. Очнувшись от спячки, он понимает, что остался единственным магом воздуха, а племя Огня заметно продвинулось к своей конечной цели. Заручившись поддержкой своих новоприобретенных друзей, Аанг отправляется в долгое и удивительное приключение, где он должен не только дать отпор захватчику, но и научиться владеть всеми стихиями.

Уже с первых минут новая экранизация задает высокую планку. Вместо знакомства с главными героями, она показывает совершенно новые сцены по подготовке племени Огня к истреблению магов воздуха. В отличие от большинства ремейков, не добавляющих ничего нового в историю, «Аватар» сразу дает поклонникам эпичные невиданные баталии, хвастаясь уровнем спецэффектов.

Аватар: Последний маг воздуха

Градус восторга снижается при появление на экране главной троицы. Молодые актеры не обделены актерским талантом, но убедиться в этом наверняка нам не дают сценаристы. Аанга лишают задора, накладывая взрослую печаль на лицо милого подростка. Катара чересчур флегматична для своего персонажа и чтобы, наконец, увидеть ее характер нужно дождаться финальных эпизодов. Главный же источник юмора в мультсериале, Сокка, до боли напоминает Коннора Суинделлса из «Сексуального просвещения» . Такой же неуверенный в себе грузный задира образца первого сезона. Все они обходятся довольно банальными топорными диалогами о долге и чести.

Совсем иначе обстоит дело с магами огня. Сложнейший персонаж Зуко является главным антагонистом сериала. Вынужденный захватить в плен Аватара, чтобы получить право вернуться в родные земли, он проходит самый большой путь развития на протяжении сезонов. Злодей поневоле в компании своего столь же противоречивого дядюшки Айро становится сердцем проекта. Именно Айро, а не Сокка, берет на себя роль источника искрометных шуток. Интересно, что необходимого баланса в серьезной истории о войне, геноциде и тоталитарном режиме, не забывающей о своей детской аудитории, проект достигает в демонстрации злодеев.

Маги огня развязывают войну не только сюжетно, но и на актерском поприще, не оставляя и следа от других стихий. На сторону антагонистов попали самые яркие и талантливые представители профессии. Звезды Пол Ли, Дэниэл Дэ Ким , Кен Люн и еще не столь известный Даллас Лю выжимают все соки из каждой сцены со своим появлением.

Аватар: Последний маг воздуха

Сценаристам удались не только злодеи, но и сложная проработка объемного сюжета в восьмисерийный проект. События оригинала совмещаются по признаку схожих идей или локаций, показывая сразу несколько важнейших поворотов в одной серии. Некоторые из них они успевают подцепить даже из второго сезона, чтобы добавить больше предпосылок к дальнейшему развитию сериала. Каждое такое решение смотрится обоснованно, двигает сюжет и ничуть не вредит повествованию.

Если по части нарезания у создателей все в порядке, то по части растягивания истории встречаются проблемы. Ведь когда-то давно четыре народа жили в мире, но все изменилось, когда Шьямалан решил снять свой игровой ремейк . Прошло 14 лет и стриминг по имени Netflix не сделал выводы на провале своего предшественника. Фильм 2010 года грешил чрезмерным желанием показать как можно больше событий из оригинального мультфильма, и сериал вновь наступает на эти грабли. Создатели пытаются сделать реверансы фанатам, оставляя шутки, работающие только в анимационном формате, или показать некоторые незначительные события, которые можно было заменить добавлением новых идей и углублением характеров героев.

Попытки объять необъятное наталкивают на вопрос об искомой целевой аудитории «Аватара». Миллениалы, до сих пересматривающие проект, все равно останутся недовольны. Те же, кто не возвращался к мультсериалу с детства, будут впечатлены забытыми поворотами сюжета и точно испытают чувство приятнейшей ностальгии от попадания в знакомый мир. Для новых же зрителей наличие пасхалок ничего не дадут, зато некоторые перегруженные моменты заставят поломать голову над происходящим.

Аватар: Последний маг воздуха

Что в сериале работает на сто процентов, так это визуальная составляющая. От невероятных видов городов, теплоты шубок народа Воды, помпезных облачений народа Огня, макияжа воинов Киоши захватывает дух. И если в некоторых сценах хромакей может броситься в глаза, то эти недоразумения сразу забываются при виде анимации животных. Лемур Момо выглядит в разы интереснее, чем в оригинале и мог бы даже потягаться за звание « Грогу года». От этого особенно жаль, что сценаристы дали ему катастрофически мало экранного времени, не распознав в малыше свой будущий хит продаж среди плюшевых игрушек и коллекционных фигурок.

Концепты животных из оригинала набирают особенную силу в пятой серии «Унесенные призраками» (неслучайно отсылающей к работе Миядзаки ). В ней герои попадают в мир духов, антуражи которого напоминают и «Гарри Поттера» , и «Властелин колец» . Современная переработка образов столь красива, что позволяет безоговорочно верить в возможность существования самых удивительных созданий.

Аватар: Последний маг воздуха

Даже если бы сериал был полностью лишен минусов, все равно возник вопрос: нужна ли вообще игровая экранизация и так идеального проекта? Конечно же нет, ведь создатели оригинального шоу анонсировали еще три анимационных спин-оффа по мотивам вселенной, а часть фанатов все равно не переживет посягательства на их собственность. Но раз игровому ремейку «Аватара» суждено случиться, то этот сериал — лучший из возможных вариантов.