«Дейзи Джонс и The Six»: Рецензия Киноафиши
Шаблонный сериал, банально стилизованный под 1970-е и вдохновленный историей Fleetwood Mac.
Вымышленная рок-группа The Six в 1970-х находится на пике славы – ее обожают и боготворят миллионы, но сложные отношения внутри коллектива в итоге приводят к распаду.
Сегодня на Amazon Prime состоялась премьера мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six», снятого по популярной книге Тейлор Дженкинс Рид. Над шоу работали режиссеры Джеймс Понсольдт («Соболезную вашей утрате»), Зинга Стюарт и Уильям Грэм. Сценарий к сериалу писали Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Вебер («500 дней лета», «Виноваты звезды»). Главные роли в «Дейзи Джонс & The Six» исполнили Сэм Клафлин («До встречи с тобой», «С любовью, Рози») и внучка Элвиса Пресли Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»).
У главных героев сериала «Дейзи Джонс и The Six», конечно же, как и у персонажей одноименного бестселлера Тейлор Дженкинс Рейд, вполне могли быть реальные прототипы. Хоть авторка романа говорила, что это история о вымышленной группе, слишком уж много общего у рок-бэнда The Six с Fleetwood Mac, историей которой, скорее всего, и вдохновлялись писательница, а затем и создатели шоу. Единственная большая разница между группами в том, что книжная – родом из Америки, а Fleetwood Mac родилась в Англии. Главная героиня шоу Дейзи Джонс, которую играет Райли Кио, вполне может ассоциироваться с юной Стиви Никс. Эта девушка с огромным талантом и пронзительными текстами, которая ищет свое место в мире, до присоединения к коллективу работает официанткой, а потом буквально вытаскивает коллектив The Six из пропасти, создав совместный хит. Билли в исполнении Сэма Клафлина отсылает к Линдси Бакингему. Клавишница Карен Серко (Сьюки Уотерхаус) – вероятно, была вдохновлена Кристин Макви, состоявшей в группе еще до прихода Стиви Никс. Кстати, именно она написала тексты для Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me. Барабанщик, похожий на Мика Флитвуда, в сериале тоже есть. Брат Билли – талантливый музыкант, изначально основавший группу «Братья Данн» (будущие The Six) в гараже, который ищет любви и в будущем наверняка будет без ума от Дейзи, – своим образом походит на одного из самых известных участников Fleetwood Mac.
Как и в книге, в сериале истории центральных персонажей прописаны детально и не вызывают вопросов. Билли – солист и автор текстов, амбициозный молодой музыкант, который вместе с младшим братом собирает группу, буквально сгорает при первых лучах славы – он сталкивается с алкогольной зависимостью и стабильно занимается саморазрушением, его жизнь катится в пропасть, как когда-то у первого состава Fleetwood Mac. Сэм Клафлин неожиданно для себя подарил зрителю сложного и запутавшегося персонажа, который при этом, увы, не вызывает сочувствия: он думает только об успехе и разрушает жизнь своей будущей жены Камиллы (Камила Морроне). Девушка из Питтсбурга, влюбившаяся и поверившая в талант Билли, ради парня оставляет работу и свое будущее в университете и отправляется вместе с молодым музыкантом в Калифорнию. Билли, который обещал Камилле всегда быть рядом, начинает ей изменять сразу после появления первых фанаток на горизонте, оставив беременную невесту одну. Несмотря на то что потом он вернется к ней, отношения героев абьюзивные и травмирующие их обоих.
Дейзи Джонс – еще более неоднозначная героиня, чем Билли. Мать ее недолюбливала и постоянно говорила девочке, что ее пение никто не хочет слушать. Неуверенность и страх перед проявлением своего дара на публике приведут к тому, что идеи и тексты девушки будут безжалостно использовать продюсеры и музыканты, пока она не примкнет к группе Билли. Героиня, которую много раз эксплуатировали известные люди, постепенно расправит крылья и, как Стиви Никс для Fleetwood Mac, станет настоящим символом группы The Six.
Клавишница Карен Серко, которую играет модель Сьюки Уотерхаус, своим стилем и характером напоминает Кристин Макви, еще одну важную женщину из коллектива Fleetwood Mac. Эта героиня перетягивает на себя все внимание, когда Дейзи Джонс нет в кадре. Сдержанная, но при этом дико сексуальная, из всегда спокойной девушки за секунду превращающаяся в ту, которая способна загрузить любого, кто посмел нарушить ее личные границы. Собственно, выразительные персонажи – единственное достоинство сериала.
«Дейзи Джонс и The Six», отчасти снятый в псевдодокументальном стиле (герои рассказывают в интервью о бурной молодости), напоминает собой очень прилизанную историю становления рок-группы, которая выглядит как футболки с символикой культовых бэндов, но не винтажные и затертые до дыр, сохранившиеся еще с концертов, а купленные в массмаркете. Создатели шоу умудрились даже саморазрушительное поведение героев показать красиво – без грязи и ощущения, что они оказались на самом дне, как в удачной драме «Дорз» 1991 года. Во время просмотра сериала кажется, что перед тобой просто растянутый клип, сделанный под ретро, с узнаваемой эстетикой конца 1960-х и начала 1970-х, для создания которой использовались какие-то банальные вещи, понятные даже современным подросткам: от самых известных песен Led Zeppelin, The Who и T. Rex до умопомрачительных тусовок рок-звезд после концертов, которые уже давно стали базовой частью кино о музыкантах. «Дейзи Джонс и The Six» отчаянно недостает глубины. Секс, наркотики, рок-н-ролл – универсальная формула, которая тиражируется во всех фильмах о группах, особенно о вымышленных, вспомнить хотя бы культовый «Почти знаменит», – в новом шоу Amazon используются как оправдание его существования. Если убрать атмосферу под 1970-е и ничего не знать о Fleetwood Mac, то смотреть на взлеты и падения Дейзи Джонс и The Six будет мучительно.
Создатели сериала концентрируются на поверхностной творческой атмосфере с идеально выстроенными кадрами с псевдовинтажным светом, которую можно использовать в качестве фильтра абсолютно для любой истории о группе, чтобы сделать ее привлекательной и красивой, но не более того. Что касается Дейзи Джонс и The Six, в шоу коллективу не хватает внутреннего надрыва и драмы, на которых строились отношения во Fleetwood Mac, от их падения на дно до взлета благодаря Стиви Никс, ставшей их ангелом-спасителем. Параллели с историей культовой рок-группы в сериале, как и в книге, легко считываются даже теми, кто едва что-то слышал о ней. Первая совместная песня, которую Билли записывает с Дейзи, с первых аккордов перекликается с The Chain, самой хитовой их композицией, в свое время получившей «Грэмми», и это сказывается на сериале не лучшем образом – буквально топит его в посредственности и второстепенности, потому что где только это культовое произведение не звучало – и в «Тоне против всех», и в «Стражах Галактики. Часть 2».
«Дейзи Джонс и The Six» – сериал, паразитирующий на красивых легендах о 1970-х, в котором отсутствует душа. Он не привносит абсолютно ничего нового в кино о музыкантах и скорее вызовет недоумение своим набором клише об эпохе и гламурным взглядом на рок-н-ролл, если вы хоть немного знакомы с историями таких культовых групп, расцвет которых пришелся как раз на то время, когда происходит действие сериала.