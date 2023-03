«Дейзи Джонс и The Six»: Рецензия Киноафиши

Вымышленная рок-группа The Six в 1970-х находится на пике славы – ее обожают и боготворят миллионы, но сложные отношения внутри коллектива в итоге приводят к распаду.

Сегодня на Amazon Prime состоялась премьера мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six», снятого по популярной книге Тейлор Дженкинс Рид. Над шоу работали режиссеры Джеймс Понсольдт («Соболезную вашей утрате»), Зинга Стюарт и Уильям Грэм. Сценарий к сериалу писали Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Вебер («500 дней лета», «Виноваты звезды»). Главные роли в «Дейзи Джонс & The Six» исполнили Сэм Клафлин («До встречи с тобой», «С любовью, Рози») и внучка Элвиса Пресли Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Дейзи Джонс и The Six

У главных героев сериала «Дейзи Джонс и The Six», конечно же, как и у персонажей одноименного бестселлера Тейлор Дженкинс Рейд, вполне могли быть реальные прототипы. Хоть авторка романа говорила, что это история о вымышленной группе, слишком уж много общего у рок-бэнда The Six с Fleetwood Mac, историей которой, скорее всего, и вдохновлялись писательница, а затем и создатели шоу. Единственная большая разница между группами в том, что книжная – родом из Америки, а Fleetwood Mac родилась в Англии. Главная героиня шоу Дейзи Джонс, которую играет Райли Кио, вполне может ассоциироваться с юной Стиви Никс. Эта девушка с огромным талантом и пронзительными текстами, которая ищет свое место в мире, до присоединения к коллективу работает официанткой, а потом буквально вытаскивает коллектив The Six из пропасти, создав совместный хит. Билли в исполнении Сэма Клафлина отсылает к Линдси Бакингему. Клавишница Карен Серко (Сьюки Уотерхаус) – вероятно, была вдохновлена Кристин Макви, состоявшей в группе еще до прихода Стиви Никс. Кстати, именно она написала тексты для Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me. Барабанщик, похожий на Мика Флитвуда, в сериале тоже есть. Брат Билли – талантливый музыкант, изначально основавший группу «Братья Данн» (будущие The Six) в гараже, который ищет любви и в будущем наверняка будет без ума от Дейзи, – своим образом походит на одного из самых известных участников Fleetwood Mac.

Дейзи Джонс и The Six

Как и в книге, в сериале истории центральных персонажей прописаны детально и не вызывают вопросов. Билли – солист и автор текстов, амбициозный молодой музыкант, который вместе с младшим братом собирает группу, буквально сгорает при первых лучах славы – он сталкивается с алкогольной зависимостью и стабильно занимается саморазрушением, его жизнь катится в пропасть, как когда-то у первого состава Fleetwood Mac. Сэм Клафлин неожиданно для себя подарил зрителю сложного и запутавшегося персонажа, который при этом, увы, не вызывает сочувствия: он думает только об успехе и разрушает жизнь своей будущей жены Камиллы (Камила Морроне). Девушка из Питтсбурга, влюбившаяся и поверившая в талант Билли, ради парня оставляет работу и свое будущее в университете и отправляется вместе с молодым музыкантом в Калифорнию. Билли, который обещал Камилле всегда быть рядом, начинает ей изменять сразу после появления первых фанаток на горизонте, оставив беременную невесту одну. Несмотря на то что потом он вернется к ней, отношения героев абьюзивные и травмирующие их обоих.

Дейзи Джонс и The Six

Дейзи Джонс – еще более неоднозначная героиня, чем Билли. Мать ее недолюбливала и постоянно говорила девочке, что ее пение никто не хочет слушать. Неуверенность и страх перед проявлением своего дара на публике приведут к тому, что идеи и тексты девушки будут безжалостно использовать продюсеры и музыканты, пока она не примкнет к группе Билли. Героиня, которую много раз эксплуатировали известные люди, постепенно расправит крылья и, как Стиви Никс для Fleetwood Mac, станет настоящим символом группы The Six.

Дейзи Джонс и The Six

Клавишница Карен Серко, которую играет модель Сьюки Уотерхаус, своим стилем и характером напоминает Кристин Макви, еще одну важную женщину из коллектива Fleetwood Mac. Эта героиня перетягивает на себя все внимание, когда Дейзи Джонс нет в кадре. Сдержанная, но при этом дико сексуальная, из всегда спокойной девушки за секунду превращающаяся в ту, которая способна загрузить любого, кто посмел нарушить ее личные границы. Собственно, выразительные персонажи – единственное достоинство сериала.

Дейзи Джонс и The Six

«Дейзи Джонс и The Six», отчасти снятый в псевдодокументальном стиле (герои рассказывают в интервью о бурной молодости), напоминает собой очень прилизанную историю становления рок-группы, которая выглядит как футболки с символикой культовых бэндов, но не винтажные и затертые до дыр, сохранившиеся еще с концертов, а купленные в массмаркете. Создатели шоу умудрились даже саморазрушительное поведение героев показать красиво – без грязи и ощущения, что они оказались на самом дне, как в удачной драме «Дорз» 1991 года. Во время просмотра сериала кажется, что перед тобой просто растянутый клип, сделанный под ретро, с узнаваемой эстетикой конца 1960-х и начала 1970-х, для создания которой использовались какие-то банальные вещи, понятные даже современным подросткам: от самых известных песен Led Zeppelin, The Who и T. Rex до умопомрачительных тусовок рок-звезд после концертов, которые уже давно стали базовой частью кино о музыкантах. «Дейзи Джонс и The Six» отчаянно недостает глубины. Секс, наркотики, рок-н-ролл – универсальная формула, которая тиражируется во всех фильмах о группах, особенно о вымышленных, вспомнить хотя бы культовый «Почти знаменит», – в новом шоу Amazon используются как оправдание его существования. Если убрать атмосферу под 1970-е и ничего не знать о Fleetwood Mac, то смотреть на взлеты и падения Дейзи Джонс и The Six будет мучительно.

Дейзи Джонс и The Six

Создатели сериала концентрируются на поверхностной творческой атмосфере с идеально выстроенными кадрами с псевдовинтажным светом, которую можно использовать в качестве фильтра абсолютно для любой истории о группе, чтобы сделать ее привлекательной и красивой, но не более того. Что касается Дейзи Джонс и The Six, в шоу коллективу не хватает внутреннего надрыва и драмы, на которых строились отношения во Fleetwood Mac, от их падения на дно до взлета благодаря Стиви Никс, ставшей их ангелом-спасителем. Параллели с историей культовой рок-группы в сериале, как и в книге, легко считываются даже теми, кто едва что-то слышал о ней. Первая совместная песня, которую Билли записывает с Дейзи, с первых аккордов перекликается с The Chain, самой хитовой их композицией, в свое время получившей «Грэмми», и это сказывается на сериале не лучшем образом – буквально топит его в посредственности и второстепенности, потому что где только это культовое произведение не звучало – и в «Тоне против всех», и в «Стражах Галактики. Часть 2».

Дейзи Джонс и The Six

«Дейзи Джонс и The Six» – сериал, паразитирующий на красивых легендах о 1970-х, в котором отсутствует душа. Он не привносит абсолютно ничего нового в кино о музыкантах и скорее вызовет недоумение своим набором клише об эпохе и гламурным взглядом на рок-н-ролл, если вы хоть немного знакомы с историями таких культовых групп, расцвет которых пришелся как раз на то время, когда происходит действие сериала.