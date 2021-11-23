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Зинга Стюарт
Зинга Стюарт
Nzingha Stewart
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Зинги Стюарт
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Фильмография Зинги Стюарт
Рост Джоди
драма, мелодрама, комедия, семейный
2019, США
5.0
Замуж любой ценой
комедия, мелодрама
2015, США
5.0
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Netflix выпустил первый тизер сериала «Изобретая Анну» о девушке-самозванке, проникнувшей в высшее общество
Сюжет основан на реальных событиях.
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23 ноября 2021 12:08
Netflix показал первые кадры из мини-сериала «Изобретая Анну»
Главную роль в шоу по мотивам реальной истории сыграла Джулия Гарнер.
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26 октября 2021 15:30
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