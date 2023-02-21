«Кит»: Рецензия Киноафиши

После смерти любимого человека профессор литературы Чарли замкнулся в себе и потерял смысл жизни. Из-за утраты у него развилось расстройство пищевого поведения, с которым герой не в силах справиться. Единственное, что все-таки помогает Чарли, который не может выйти из дома, оставаться на связи с внешним миром, – преподавание литературы студентам. В какой-то момент в его жизни появляется дочь-подросток, которую он оставил одну с мамой много лет назад, уйдя к партнеру. Чарли попытается сделать все возможное, чтобы наладить отношения с дочкой, которая так и не смогла его простить.

«Кит» – новая работа Даррена Аронофски, поставленная по пьесе Сэмюэла Д. Хантера, которую в 2022 году показали на Венецианском кинофестивале, и тот самый фильм, за который Брендана Фрейзера номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Жизнь актера, за которым навсегда закрепился брутальный и бесстрашный образ его героя в «Мумии», складывалась не лучшим образом – он был вынужден отложить актерскую карьеру из-за череды тяжелых и травмирующих событий. Брендан, переживший сексуализированное насилие, развод и потерявший мать, долгие годы пытался справиться с депрессией. Поэтому фильм «Кит», каким бы он в итоге ни получился, стал для Фрейзера шансом на возвращение в любимую профессию, и, стоит отметить, в этой картине он показал свой большой драматический потенциал и талант, который за все время перерыва в работе никуда не делся. Поэтому для Фрейзера возможный «Оскар» станет наградой за все приложенные усилия и признанием в любви к его душераздирающей игре в последнем фильме Аронофски. Что касается самого «Кита», мнения критиков о нем делятся на два типа: одни находят его чрезмерно сентиментальным, другие – сложной притчей о муках человеческой души. Новая картина режиссера, которого можно любить или ненавидеть за его броский, громкий и гипертрофированный стиль, часто скандально обнажающий темные стороны личностей героев через яркие и запоминающиеся метафоры, все-таки больше смотрит вглубь психологического состояния своих персонажей. По сути, весь фильм мы находимся во внутреннем мире Чарли, полном горя и разочарования.

Кит

За счет того, что действие «Кита» происходит в одной локации – доме Чарли, в который вторгается то заботящаяся о нем медсестра Лиз, то юный миссионер, разносящий листовки, то его дочь-подросток, то все одновременно, – создается ощущение, что зритель смотрит театральную постановку, а персонажи взаимодействуют друг с другом на сцене, которой стала гостиная главного героя. В новом фильме Даррена Аронофски диалоги и монологи также чисто сценические и до предела драматические: паузы, вздохи, голоса, периодически срывающиеся на крик или плач, – все эти переходы от болезненного разочарования в жизни до трагедии вселенского масштаба настолько умело прописаны, что просто невозможно не сопереживать одинокому и сломленному профессору литературы, а также второстепенным персонажам, у которых свои душераздирающие личные истории. Поэтому неудивительно, что во время просмотра «Кита» вы, вероятно, пустите слезу на всех особо пронзительных моментах. С другой стороны, у не самого впечатлительного зрителя, скептически относящегося к напыщенному творчеству режиссера, может закрасться подозрение, что за счет гиперболизированного драматизма, заполняющего собой все пространство в большинстве сцен, Аронофски как раз рассчитывал выбить у зрителя сочувствие ко всем героям картины. Но делает он это так неприкрыто и в лоб, что к середине фильма такой подход может начать раздражать.

«Кит» в принципе развивается очень монотонно, что довольно трудно для восприятия. А из-за практически полного отсутствия событийности, смены места действия и построения сюжета на внутренних терзаниях Чарли и воспоминаниях персонажей о прошлом для кого-то эта история может стать настоящей пыткой.

Кит

Стоит отдать Аронофски должное: все персонажи «Кита» прописаны очень детально – у каждого из них своя личная боль, которая не позволяет им двигаться дальше. Чарли, потерявший партнера, которого очень сильно любил, стал заложником своего горя и потерял смысл жизни. Он страдает от тяжелой формы расстройства пищевого поведения и склонен к суицидальным мыслям. Единственное, что периодически отвлекает его от саморазрушения, – чтение эссе студентов. Но спасает от смерти его все же один текст, с которым он никогда не расстается, – сочинение дочки, написанное по роману «Моби Дик», аллюзии на который тонкой линией проходят сквозь весь фильм, как нетрудно догадаться уже из названия. Медсестра Лиз (Хонг Чау), заботящаяся о Чарли, все еще не оправилась от смерти брата, в которой отчасти винит свою семью, поэтому она так добра к своему пациенту и отчаянно надеется его спасти. Дочь главного героя Элли (ее играет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк), которую он вместе с мамой оставил, когда той было восемь, – умная и талантливая девочка-подросток, которая ненавидит школу и рискует быть исключенной из нее. Но ее плохое поведение – отчаянная попытка привлечь к себе внимание мамы, которая не обращает на нее внимания и считает бесчувственным «монстром». Элли (которая временами все же напоминает Макс из «ОСД») на самом деле человек с огромным сердцем, что подтверждается, когда она помогает запутавшемуся в себе парню-миссионеру из «Новой жизни» и прощает отца, которого она все же сумела понять, а он, в свою очередь, смог дать ей поддержку и тепло, чего у девочки никогда не было.

Кит

Милосердие, позволяющее обрести свободу и душевный покой, и посыл «Не судите – и не будете судимы; не осуждайте – и не будете осуждены; прощайте – и прощены будете», как и другие библейские отступления, – главная составляющая «Кита», благодаря которой картина, как и «Мама!», приобретает форму притчи, подкупающей очень тонким воплощением трансформации человеческой души. Но чтобы считать все важные религиозные мотивы, которые, в отличие от литературных, зарыты глубоко внутри, фильм нужно смотреть очень внимательно и буквально разбирать его на атомы. Если вам нравится изучать потаенные смыслы картин Аронофски и долго рефлексировать после просмотра, то «Кит» – отличная компания на вечер, особенно под меланхоличное настроение. Если вы хотите посмотреть, какую огромную актерскую работу проделал Брендан Фрейзер и как достойно с ней справился (при этом нося тяжеленный костюм, в котором почти невозможно нормально дышать), подарив зрителю, несмотря на тяжелую и очень грустную историю героя, очень светлый финал с вознесением на небеса, – то это кино нельзя пропустить. Но если же вы ждете от «Кита» эффектности «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте», картина вас разочарует. Это очень камерная, минималистичная, делающая акцент на личных травмах героев и их душевных ранах, скорее театральная постановка, чем фильм, которая кардинально отличается от скандальных работ режиссера.

Кит

Главные недостатки «Кита» – его пространственная замкнутость (за исключением сцены на террасе), от которой спустя час действительно сильно устаешь; слишком большое количество драмы на один квадратный метр, заставляющее вас оставить надежду хотя бы на открытый финал с проблесками веры в лучшее; перегруженность очевидными метафорами, вдохновленными «Моби Диком», проповедями о посылаемых Богом испытаниях для спасения души и нравоучениями о том, что главное – какой человек внутри, а не то, как он выглядит (как будто это не очевидно), от которых начинают слипаться глаза.

Кит

Несмотря на великолепный перформанс Брендана Фрейзера, ознаменовавший его возвращение в киноиндустрию, у «Кита» действительно приличное количество недочетов, которые могут полностью испортить ваше впечатление от фильма. Если сумеете преодолеть час и проникнетесь историей Чарли – вам повезло. Если поймете, что формат фильма вас не устраивает, – отложите просмотр на неопределенное время.