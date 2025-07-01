От их улыбки точно станет теплей: собрали 5 добряков из кино СССР — сможете вспомнить названия фильмов, глядя на них? (тест)

В советском кино было много по-настоящему добрых героев — тех, кто верил в людей, помогал ближним и заряжал зрителей теплом и оптимизмом. Кто-то из них сразу приходит на ум, а кто-то остаётся в тени, хотя их поступки не менее важны для сюжета. В этом тесте мы собрали 5 светлых и запоминающихся персонажей — сможете ли вы вспомнить, из каких они фильмов?

Не все эти герои были главными, но каждый из них оставил свой след в истории кино. Одни спасали других персонажей, вторые просто дарили улыбку в трудную минуту, а третьи становились символами доброты для целых поколений. Их образы настолько яркие, что, кажется, их невозможно забыть — но так ли это на самом деле?

Проверьте, насколько хорошо вы помните этих персонажей и фильмы, в которых они появились. Возможно, после теста вам захочется пересмотреть старые любимые ленты — ведь добрые истории никогда не теряют актуальности. Готовы начать? Тогда вперёд!

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