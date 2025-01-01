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Премьеры фильмов февраля 2026 года

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12 февраля 2026
Морозко
семейный 2026, Россия
19 февраля 2026
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези 2026, Россия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма 2026, Россия
Красавица
драма, военный 2025, Россия
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Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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