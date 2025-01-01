Разыгрываем приз к фильму «Всемирный потоп»
Не пропустите в кино фильм-катастрофу с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
1 мая в прокат выйдет остросюжетная картина «Всемирный потоп».
Дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте фирменный дождевик.
Победителя определит наш робот 7 мая.
Победитель:
ch.victor***@gmail.com
Викторина окончена