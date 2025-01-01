Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к мультфильму «Три богатыря и Пуп Земли»

Дата окончания викторины: 10 января 2024 10:16
Не пропустите в кино приключения любимых героев!

28 декабря в прокат выходит мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор юного художника с символикой мультфильма. В набор входит раскраска, кисти, акварельные краски, альбом для рисования.

Победителей определит наш робот 10 января.

Победители:

borisova-natalia2***@yandex.ru; anastasiyakira8***@gmail.com; nikit-o***@mail.ru.

Викторина окончена
