Разыгрываем призы к мультфильму «Три богатыря и Пуп Земли»

28 декабря в прокат выходит мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор юного художника с символикой мультфильма. В набор входит раскраска, кисти, акварельные краски, альбом для рисования.

Победителей определит наш робот 10 января.

