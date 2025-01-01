Разыгрываем призы к фильму «Клаустрофобы: Инсомния»

Не пропустите в кино хоррор о смертельно опасной бессоннице!

7 марта в прокат выходит фильм ужасов «Клаустрофобы: Инсомния».

Семеро незнакомцев записываются на, казалось бы, обычное испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина и теперь участники должны не спать еще 24 часа несмотря на то, что бодрствовали почти пять дней подряд.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте электронный сертификат номиналом 3000 рублей на квесты от компании «Клаустрофобия».

Сертификатами можно воспользоваться в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

Победителей определит наш робот 18 марта.

Победители:

novoyatlova1***@mail.ru; att***@yandex.ru; polinasilionova***@gmail.com.