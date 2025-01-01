Разыгрываем призы к фильму «По Фрейду»
Не пропустите в кино драму о встрече гениального психоаналитика и знаменитого писателя.
18 апреля в прокат выходит лента «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом в главных ролях.
Фильм рассказывает историю встречи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Сюжет разворачивается на одном из последних сеансов ученого. Действие постоянно вырывается за пределы кабинета, переплетая в себе прошлое и настоящее и унося зрителя в мир фантазий.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книги – «Любовь, которой стоит заняться» Стивена Снайдера и «Радикальная близость. Руководство по созданию подлинно близких отношений» Зои Корс от издательства Бомбора.
Победителей определит наш робот 26 апреля.
Победители:
yulechka.efremova.***@mail.ru;
sushilov2***@yandex.ru;
olga128***@yandex.ru.