Разыгрываем призы к фильму «По Фрейду»

Дата окончания викторины: 26 апреля 2024 10:11
Не пропустите в кино драму о встрече гениального психоаналитика и знаменитого писателя.

18 апреля в прокат выходит лента «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом в главных ролях.

Фильм рассказывает историю встречи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Сюжет разворачивается на одном из последних сеансов ученого. Действие постоянно вырывается за пределы кабинета, переплетая в себе прошлое и настоящее и унося зрителя в мир фантазий.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книги – «Любовь, которой стоит заняться» Стивена Снайдера и «Радикальная близость. Руководство по созданию подлинно близких отношений» Зои Корс от издательства Бомбора.

Победителей определит наш робот 26 апреля.

Победители:

yulechka.efremova.***@mail.ru;

sushilov2***@yandex.ru;

olga128***@yandex.ru.

Викторина окончена
