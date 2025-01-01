Разыгрываем призы к фильму «Свет»

Не пропустите в кино трогательную драму о переплетении прошлого и настоящего!

22 февраля в прокат выходит фильм «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли.

В жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается назад, чтобы переосмыслить свое настоящее. У Татьяны есть всё: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает её в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте эксклюзивную футболку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 1 марта.

Победители:

olik-2***@mail.ru; na.***@yandex.ru; brak2***@mail.ru.